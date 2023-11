Pista ciclabile: "Eliminazione parcheggi in viale Aldo Moro e nuove aree di sosta"

BRINDISI – Eliminare i parcheggi in viale Aldo Moro e realizzare altre aree di sosta nelle vicinanze. Questa la proposta avanzata dal consigliere comunale Jacopo Sticchi (Fratelli d’Italia) per superare le problematiche legate alla realizzazione della pista ciclabile lungo una delle principali arterie della viabilità brindisina.

I disagi, come noto, sono dovuti principalmente al restringimento di carreggiata lungo entrambi i sensi di marcia. L’amministrazione comunale sta valutando la possibilità di apportare una variante al progetto: soluzione caldeggiata anche dalla commissione Ambiente, che la scorsa settimana ha effettuato un sopralluogo.

Nel confronto si innesta anche la proposta di Jacopo Sticchi. Il suo suggerimento tiene conto “dello stato dell’arte e delle esigenze che ritengo non siano capricci della cittadinanza, come qualcuno vorrebbe far credere, o ritorsioni verso i precedenti amministratori, per la seconda ci hanno pensato gli elettori mentre per la prima è assolutamente vero che il problema c’è e che questa Amministrazione dovrà risolvere”.

“A mio parere – afferma Sticchi - non potendo più rimuovere ciò che è stato fatto, bisogna riprendere il discorso attraverso una “Variante di progetto” che tenga conto della necessità di allargare la sezione stradale e, l’unico modo, è quello di eliminare i parcheggi lungo l’arteria di viale Aldo Moro e costituirne di nuovi in aree (ve ne sono diverse nelle vicinanze) a ciò destinate dal Prg (Piano regolatore generale); aumentare gli stalli per i portatori di handicap nelle strade che danno la confluenza all’arteria principale”.

“Solo così – conclude Sticchi - ritengo si possa risolvere il problema del traffico ed i correlati disagi a cui abbiamo assistito ultimamente, mi sorprende però, considerata la situazione debitoria del Comune che non può intervenire con ulteriori costi per modifiche economicamente improponibili, che la soluzione non sia venuta dai cosiddetti ‘Professionisti’”.