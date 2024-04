Pista ciclabile: "Proseguiamo con progetto originario, vie di fuga per i mezzi di soccorso"

BRINDISI – Dopo mesi di polemiche, si ritorna al punto di partenza. La pista ciclabile fra viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti sarà portata a termine così come previsto dal progetto originario, varato dalla giunta guidata dal sindaco uscente, Riccardo Rossi. Eventuali modifiche avrebbero esposto l’amministrazione comunale al rischio di danno erariale, per una somma non inferiore ai 450mila euro. Lo ha spiegato l’attuale primo cittadino, Giuseppe Marchionna, durante una conferenza stampa che si è svolta stamattina (venerdì 5 aprile). Marchionna ha risposto formalmente a un’interrogazione consiliare presentata dal consigliere comunale Roberto Quarta, anch’egli presente (come spettatore) nella sala Mario Marino Guadalupi di palazzo di città, insieme ad alcuni esponenti dell’esecutivo, fra cui l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta.

Un iter travagliato

La vicenda della pista ciclabile si è trasformata in un’odissea burocratica che va avanti praticamente dall’autunno 2022, quando si registrò un primo intoppo nei lavori da poco avviati dalla ditta campana che si era aggiudicata il bando di gara. Il cantiere è andato avanti a intermittenza anche nell’estate 2023, con l’insediamento della giunta Marchionna, fra il malcontento di residenti e commercianti dei commercianti, insoddisfatti per la restrizione della carreggiata in entrambi i sensi di marcia e il rischio di diminuzione dei posti auto. Lo scorso gennaio l’amministrazione comunale ha revocato l’appalto alla società aggiudicataria del bando “per negligenza rispetto alle previsioni del contratto”.

Oggi il sindaco ha firmato una liberatoria che autorizza il dirigente dell’ufficio preposto ad affidare immediatamente i lavori alla prima ditta nello scorrimento della graduatoria che ha dato la propria disponibilità a rilevare il cantiere. Il progetto dovrà essere terminato entro il prossimo 20 giugno. In caso contrario, l’azienda sarà soggetta a sanzioni.

Le cifre in ballo

Nessun ritocco, dunque, al progetto iniziale, finanziato tramite fondi del Pnrr per una quota pari a 450 mila euro e con un cofinanziamento di 150mila euro a carico del Comune, per un totale di 600mila euro. L’amministrazione comunale ha già sborsato una somma di 144mila euro equamente ripartita fra anticipazione contrattuale e un primo saldo versato all’ex ditta appaltatrice per i lavori eseguiti fino a questo momento.

L’ente ha già recuperato 41mila euro dalla medesima società. Ora è in atto un’interlocuzione per la seconda trance da escutere. Il Comune ha proposto la somma di 53mila euro, ma si dovrà trovare la quadra con l’azienda.

Le "banchine" per mezzi di soccorso

Al netto delle pastoie economiche, il sindaco assicura che non sarà perso neanche un posto auto, così come previsto dal progetto originario. La carreggiata aveva una larghezza di sei metri, che con la fascia destinata ai parcheggi si riduceva a poco più di quattro metri. Ora, con l’aggiunta della pista ciclabile delimitata da un cordolo, la corsia si ridurrà a poco più di tre metri. A intervalli regolari saranno realizzate delle banchine delimitate da segnaletica orizzontale che fungeranno da vie di fuga per i mezzi di soccorso, in caso di ingorghi.

Marchionna: "Il progetto non ci entusiasma"

Marchionna spiega che il Comune era vincolato alla realizzazione di una pista con sede propria, ossia delimitata da cordoli. Il medesimo tipo di progetto previsto sulla litoranea, anch’esso finanziato tramite il Pnrr, è stato messo in stand by, per il rischio di ripercussioni sulla viabilità.

“Come sapete - afferma il sindaco - non ci ha mai entusiasmato questo tipo di intervento. Alla fine di questa incresciosa e antipatica vicenda, siamo stati anche un po’ sfortunati, perché se avessimo incrociato una ditta che avesse effettuato i lavori come previsto, queste polemiche non ci sarebbero state”. Marchionna ricorda che ci sono delle categorie di cittadini favorevoli alla pista, fra cui l’associazione di ciclisti e buna parte dei presidi delle scuole situate lungo il percorso. “Ma se la pista in sede propria sarà poco utilizzata – assicura il sindaco – o causerà altri problemi, faremo valutazioni su eventuali adeguamenti”.

Al termine della conferenza, stretta di mano fra il sindaco e Roberto Quarta, che invierà una replica alla nota di Marchionna.