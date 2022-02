Provincia di Brindisi, centro-destra unito per l'elezione del presidente

BRINDISI - Nei giorni scorsi i segretari provinciali dei partiti e dei movimenti facenti parte del centrodestra - Luigi Caroli per Fratelli d'Italia, Laura De Mola per Forza Italia, Vittorio Zizza per la Lega, Paolo Chiantera per Unione di Centro e Claudio Niccoli per Idea - si sono riuniti per fare il punto della situazione della coalizione e hanno deciso all’unanimità di candidare alla carica di presidente della provincia di Brindisi il primo cittadino di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano.

"Il centrodestra ha ritenuto essenziale e prioritario mantenere salda l'unità della coalizione - sostengono i segretari dei partiti - e siamo già al lavoro non solo per l'appuntamento del prossimo 6 marzo, data fondamentale per il futuro della nostra provincia, ma anche per le prossime elezioni amministrative previste nei diversi comuni dov'è in scadenza il mandato di sindaci e consigli comunali. Sarà nostra premura - proseguono - lavorare insieme per tenere compatta tutta la squadra e per non tradire la fiducia dei nostri elettori che, è bene ribadirlo, rappresentano la maggioranza del corpo elettorale".