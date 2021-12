Il centro-sinistra vince quando è unito, un seggio "regalato" dal "no" dei 5 Stelle

BRINDISI - Accordi e disaccordi, convergenze e idiosincrasie: passate le elezioni provinciali, è tempo di bilanci per le varie forze politiche del Brindisino. I dati sono questi: il centro-sinistra unito vince, il Movimento 5 Stelle da solo conta poco (zero consiglieri eletti), il centro-destra deve cercare una quadra per sedersi al tavolo e presentarsi unito. Ma Fratelli d'Italia ha un peso specifico, al momento, che farà valere. E intanto la strada per il post-Rossi - il sindaco di Brindisi ha confermato le dimissioni da presidente della Provincia - è segnata: sarà il primo cittadino mesagnese Toni Matarrelli a traghettare la Provincia verso nuove elezioni presidenziali. Intanto, questa tornata elettorale può dare qualche indicazioni per gli apparentamenti futuri, in vista delle sfide principali prossime: a Brindisi, a Francavilla Fontana e a San Pietro Vernotico.

Centro-sinistra, convergenze su Matarrelli

Alla vigilia delle elezioni provinciali, era filtrata una notizia: le dimissioni da presidente del sindaco brindisino Riccardo Rossi. Dimissioni poi confermate. Rossi farà un passo indietro durante la prossima seduta, nominando un vice-presidente con funzioni di traghettatore, che guiderà l'ente e indirà nuove elezioni per la presidenza. Non sarà il più votato della coalizione di centro-sinistra, Giovanni Barletta (foto sopra) di Villa Castelli, che ha scelto di fare un passo indietro, ma sarà il sindaco di Mesagne Toni Matarrelli, che ha comunque ottenuto un risultato importante. Già, i risultati: il centro-sinistra si è presentato unito, a esclusione dei 5 Stelle (che meritano un discorso a parte). La scelta ha pagato: Provincia unita e democratica, questo il nome della lista, esprime otto consiglieri su dodici. Segno che quando il centro-sinistra trova la quadra per un accordo, può dire la sua nel Brindisino. E' quello che si sta cercando di fare anche a Francavilla Fontana, con non poche difficoltà. Anzi, nell'Amministrazione Denuzzo è entrato anche un esponente del Movimento 5 Stelle.

Flop dei 5 Stelle, divisi tra due anime

Il centro-sinistra aveva teso la mano ai pentastellati, dicendosi disponibile a un accordo. Ma i 5 Stelle brindisini hanno preferito correre da soli, ottenendo zero consiglieri. Questo nonostante l'appello dei parlamentari Valentina Palmisano e Giovanni Luca Aresta (entrambi nella foto sopra), che avevano invitato i colleghi di partito a sedersi a quel tavolo. Macché. Il rifiuto è stato netto, così come il risultato poi. Palmisano e Aresta avevano dichiarato a BrindisiReport: "Serve un'apertura, è il caso di sedersi al tavolo con il Partito Democratico, anche perché l'offerta viene da loro. Non prendere in considerazione questa ipotesi sarebbe uno sgarbo istituzionale. Occorre una valutazione, senza ovviamente mettere in discussione principi, valori e obiettivi propri del Movimento". Niente da fare. Due nomi di peso dei Cinque Stelle quali Conte e Di Maio, resi edotti della situazione, si dicono rammaricati per questa scelta di porte chiuse, in un momento in cui ormai da tempo il Movimento e il Pd siedono allo stesso tavolo. Il nazionale si riflette sul locale: ci sono due anime nel Movimento. Una più "progressista", volta a cercare accordi per poter governare, un'altra dura e pura, legata a personalità che, di fatto, oggi sono fuori dai Cinque Stelle.

Centro-destra alla ricerca di un tavolo comune

E nel centro-destra? C'è chi sorride e chi deve ragionare per comprendere il proprio peso specifico. Sorride sicuramente Fratelli d'Italia. Il coordinatore provinciale Luigi Caroli (foto sopra) è moderatamente soddisfatto del risultato, tre seggi: la scelta di correre da soli ha pagato certamente, ma "adesso occorre capire se si possa cercare una sintesi, per trovare candidati condivisi a Francavilla Fontana e a Brindisi", spiega Caroli. "Ma il centro-destra qui esiste - aggiunge il consigliere regionale - solo se ci siamo noi". E i rapporti di forza nel centro-destra paiono questi. Lega e Forza Italia insieme, uniti sotto Provincia Libera, hanno espresso un consigliere. E' tempo di bilanci, dunque. Laura De Mola (Forza Italia) dice che gli azzurri sono "aperti e disponibili a un confronto" interno al centro-destra, ma parlarne adesso a caldo è ancora prematuro. Vittorio Zizza (Lega) dice che al di là della competizione, bisogna "essere sempre per l'unità ma, allo stesso tempo, bisogna sempre essere corretti". Zizza augura buon lavoro al candidato eletto di Forza Italia. Resterà da capire se, nel futuro immediato, il centro-destra troverà la quadra per sedersi a un tavolo, presentarsi unito e poter dire la sua a livello locale.