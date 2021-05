Pug: "Conflittualità Comune-Authority". Chiesta audizione di Patroni Griffi

BRINDISI - Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Massimiliano Oggiano, ha presentato una richiesta di audizione del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi in Commissione consiliare urbanistica sul documento programmatico preliminare (Dpp), propedeutico al Pug. Il motivo? Il Comune starebbe invadendo degli ambiti che spettano all'Autorità di sistema portuale.

Massimiliano Oggiano (foto sotto) ha presentato la richiesta in quanto è stata notificata al Comune di Brindisi la nota di riscontro dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale alla nota del Comune di Brindisi con la quale si dà atto dell'avvio del procedimento di costituzione dei tavoli tecnici previsti dall'atto di indirizzo per la formazione del Pug della Città di Brindisi. Alla nota dell'AdSP Mam sono state allegate le osservazioni tecniche all'atto di indirizzo e al Dpp al Pug in corso di formazione da parte dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale.

Spiega Oggiano che "dal tenore della summenzionata nota si denunciano inequivocabili criticità e conflittualità, tra le quali rileva particolare attenzione quella relativa al debordamento dei compiti e della potestà di pianificazione delle attività portuali che il Comune di Brindisi avrebbe esplicitato nel Dpp; la Commissione consiliare urbanistica da qualche settimana sta discutendo il Dpp".

Per questi motivi, spiega Oggiano, ha richiesto "la convocazione urgente della Commissione consiliare urbanistica, nella prima seduta utile, del presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi con all'ordine del giorno" le criticità e conflittualità specificate nella nota.