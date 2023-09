"Quel manufatto deturpa lo scorcio panoramico: deve essere rimosso"

CAROVIGNO - Un manufatto in metallo e legno, una struttura che deturperebbe il panorama, uno dei più belli di Carovigno: per il Partito Democratico cittadino l'opera va rimossa. E subito anche. Sorta di recente, a due passi dal castello "Dentice di Frasso", non è andata giù a molti cittadini. E, se si osserva la foto, la sua posizione può suscitare qualche perplessità. Per questo motivo Luigi Bennardi, segretrio del circolo Pd di Carovigno, ha notificato all'Amministrazione Comunale e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce una nota in cui chiede di fare chiarezza e di rimuovere il manufatto metallico installato.

La missiva è indirizzata, dunque, al sindaco Massimo Lanzilotti, al suo vice Antonio Camporeale e, come detto, alla Soprintendenza. Si parla del deturpamento dello scorcio del centro storico che coinvolge oltre al castello anche la chiesa di Sant'Anna. Il manufatto è stato edificato in via Giacomo Matteotti, nell'intersezione fra via Sant'Anna e Cortile Marino. Le richieste vengono fatte, "seppur nel rispetto delle iniziative commerciali private atte al rilancio turistico del centro storico", specificano dal Pd.

Quindi, la prima richiesta: "La possibilità di provvedere alla verifica del corretto iter autorizzativo per l'installazione della struttura metallica e nell'ipotesi in cui tale verifica fosse già stata effettuata, la risultante di tale riscontro". La seconda è più netta: "Di intraprendere le iniziative istituzionali e legali per la rimozione del manufatto". Insomma, per il Pd quell'opera va rimossa. I Democratici annunciano, infine, di voler "intraprendere nei prossimi giorni un'iniziativa pubblica di consapevolezza civica a tutela del centro storico e del territorio tutto".