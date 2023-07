Raccolta rifiuti: Teorema non è pronta, scatta la proroga per Ecotecnica

BRINDISI - Teorema, ditta che si è aggiudicata il bando per il servizio di raccolta rifiuti a Brindisi, ha chiesto di posticiparne l'attivazione, l'Amministrazione Marchionna ha dato l'ok e così è scattata la proroga della gestione, attualmente a carico di Ecotecnica, fino al 30 settembre 2023. La commissione di gara, il 27 giugno scorso, ha aperto le buste: Teorema, ditta di Acquaviva delle Fonti (Bari), ha ottenuto il punteggio più alto (78,77), con un ribasso del 4,31 percento (1,274 milioni) rispetto all'importo a base d'asta pari a 29,558 milioni. La seconda classificata, la Teknoservice di Piossasco (Torino), ha totalizzato 78,29 (ribasso dello 0,83 percento). Di due giorni fa la notizia del ricorso presentato da quest'ultima al Tar di Lecce (qui, l'articolo). C'è da specificare che anche l'ultima classificata aveva fatto una mossa analoga ma, sia il Tar di Lecce che il Consiglio di Stato avevano confermato la legittimità dell'operato del Comune di Brindisi.

"Il nuovo servizio non può partire ad agosto"

Scorrendo il verbale della deliberazione della Giunta di Brindisi, redatto in data odierna (lunedì 31 luglio 2023), si possono comprendere le motivazioni che hanno portato Teorema a chiedere di rinviare l'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti nel capoluogo adriatico. Infatti, il 20 luglio si è tenuto un incontro tra le parti, ovvero la ditta e il Comune. La prima ha espresso alcune perplessità. I tempi di attivazione del nuovo servizio cadrebbero a cavallo di agosto, non esattamente un tempo ottimale, ma un periodo di ferie, per lavoratori e cittadini. E questi ultimi potrebbe trovarsi fuori città proprio nel mentre vengono comunicate le modalità di espletamento del nuovo servizio. E poi, c'è anche una questione logistica legata all'approvvigionamento del materiale necessario, l'acquisto del vestiario e i dispositivi di protezione individuale per i lavoratori, i servizi informatici e i supporti hardware previsti dal progetto, le diverse forniture in genere. E, infine, c'è da verificare il parco mezzi e da individuare la sede logistica. Il Comune di Brindisi ha condiviso i dubbi della ditta e ha dato l'assenso a far partire il servizio domenica 1 ottobre 2023.

Scatta un'altra proroga per Ecotecnica

Com'è logico che sia, il servizio di raccolta rifiuti deve procedere senza soluzione di continuità. E così la Giunta Brindisina, guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna, ha disposto un'altra proroga nei confronti della ditta di Lequile (Lecce) che attualmente gestisce il servizio, Ecotecnica per l'appunto. Quest'ultima è previsto che prosegua fino al 30 settembre 2023 compreso. L'importo della proroga è pari a 2.693.712,15 € iva inclusa. Ecotecnica aveva partecipato al recente bando, ma non si era classificata neanche tra le prime tre. La deliberazione è firmata dall'assessore Antonio Bruno, che ha la delega alla Tutela dell'ambiente. Tornando all'appalto, esso ha una durata pari a due anni, con eventuale proroga di dodici mesi. Si è, tra l'altro, in attesa della maxi gara decennale per i Comuni dell'Aro Br/2 (Brindisi, Mesagne, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco, San Donaci e Torchiarolo), di cui si dovrà occupare l'Ager (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti): è una procedura attesa da anni.