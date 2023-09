Questione scurezza, D'Attis: "Incontrerò il Procuratore". Pd: "Servono azioni concrete"

BRINDISI – Il deputato Mauro D'Attis (Forza Italia) chiederà un incontro al procuratore della repubblica di Brindisi, Antonio De Donno, su quanto accaduto alla stazione marittima di Costa Morena, seriamente danneggiata da quello che sembrerebbe essere un tentativo di spaccata andato a vuoto avvenuto stanotte (sabato 23 settembre).

Il Partito democratico di Brindisi chiede la convocazione di un comitato ordine e sicurezza straordinario sull'assalto al terminal, cui vanno aggiunti, come rimarcato dai democratici, la spaccata ai danni del negozio Cisalfa del parco commerciale Brin Park perpetrata sempre la scorsa notte, "i recenti danneggiamenti della piscina comunale ed i continui furti perpetrati nelle scuole e nelle abitazioni nelle scorse settimane, gli incendi dolosi, i furti d’auto sono episodi che stanno facendo montare un crescente sentimento di insicurezza tra i brindisini”.

D'Attis: "Si amplii il raggio di indagine sul porto di Brindisi"

Dal mondo della politica si registrano varie reazioni ai due fatti di cronaca che hanno riguardato l’attività commerciale e la struttura portuale. “È arrivato il momento - afferma Mauro D’Attis - di ampliare il raggio di indagine sul porto di Brindisi, concentrandosi non solo sulle procedure delle opere pubbliche, come spesso e a volte inutilmente si è fatto, ma anche sulle azioni e gli eventuali registi che pensano a vario titolo di monopolizzare o condizionare le attività portuali della città, perseguendo eventuali interessi mafiosi”.

“Chiederò incontro al Procuratore De Donno – afferma ancora D’Attis- con il quale approfondiremo anche quanto accaduto alla stazione marittima, devastata questa notte da atti vandalici. Allo stesso tempo, voglio esprimere la mia solidarietà ed il mio sostegno all’Autorita’ Portuale, che si trova ad operare in un contesto così complesso e delicato”.

Pd: "Servono azioni concrete"

Il Pd ribadisce “piena solidarietà a tutta la collettività portuale dell’Adspmam, alla proprietà ed ai dipendenti del negozio Cisalfa, alla comunità scolastica brindisina ed ai cittadini colpiti dalle razzie”. “Siamo consapevoli - affermano i democratici - che non basta esprimere vicinanza ma servono azioni concrete che non possono limitarsi a comunicati stampa, seppur autorevoli. Serve l’intervento diretto del Governo nazionale mediante il potenziamento dei servizi di controllo del territorio con l’invio di uomini e mezzi. Anche il Comune di Brindisi potrà fare la propria parte potenziando gli organici della Polizia Locale”.

Il Pd auspica “la convocazione di un comitato ordine e sicurezza straordinario affinché si possano valutare e coordinare le azioni da mettere in campo per combattere la recrudescenza criminale e dare maggiore serenità alle Istituzioni, alle imprese ed a tutti i cittadini”.

Fdi: "Vicinanza agli operatori della stazione marittima"

La consigliera comunale Lucia Vantaggiato (Fratelli d’Italia), a proposito dei danneggiamenti subiti dal terminal, rimarca che “gesti del genere non si dovrebbero mai verificare! In attesa che le autorità competenti facciano chiarezza sull’accaduto e sui responsabili, esprimo vicinanza a tutti coloro che operano all’interno della stazione marittima e ringrazio chi si sta mobilitando per ripristinare la struttura”.