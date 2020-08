Regionali 2020, Giorgia Meloni fa tappa a Brindisi

BRINDISI - Tappa a Brindisi, questo pomeriggio ( domenica 30 agosto) per la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Alle ore 17, infatti, è attesa al porticciolo turistico per prendere parte alla conferenza stampa di presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali della circoscrizione di Brindisi. Partito che sostiene il candidato presidente Raffaele Fitto, fortemente sostenuto e voluto proprio dalla Meloni.

Tra un ballo di pizzica e qualche momento di relax in Valle d'Itria, la Meloni continua il suo tour elettorale in Puglia accompagnata dall'onorevole Marcello Gemmato. Ieri mattina ( sabato 29 agosto), infatti, ha raggiunto Ceglie Messapica per una visita al comitato elettorale del suo partito che ha candidato alla regione l'ex sindaco Luigi Caroli e come primo cittadino, Angelo Palmisano.

Antonio Tajani ieri (sabato 29 agosto) a Brindisi e Torchiarolo

Il Tajani tour (come è stato battezzato) ha visto ieri mattina, sabato 29 agosto, il vice presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani raggiungere prima Brindisi per la presentazione, alle 9, presso Palazzo Virgilio, del candidato al consiglio regionale, l’onorevole Luciano Mario Sardelli, per spostarsi, poi, alle 9.40, al comitato del candidato Gianluca Quarta. Tappa finale a Torchiarolo per sostenere la candidata più giovane della lista di Forza Italia, la 27enne studentessa universitaria, Roberta Tommasi.

Inaugurato il comitato elettorale di Carmelo Grassi

È stata inaugurata venerdì sera ( 28 agosto) la sede del comitato elettorale di Carmelo Grassi (corso Umberto I, 88 a Brindisi), candidato al consiglio regionale nella lista provinciale Pd. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei vertici della federazione territoriale del partito, oltre a quelle di Stefano Caliandro, consigliere regionale dell’Emilia Romagna e Brindisino di origine, e di Andrea Lezzi, funzionario Mibact, anche lui di Brindisi. Con Grassi Marialuce Rollo, l’assessore del Comune di Cellino San Marco in corsa per la stessa lista.