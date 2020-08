Elezioni regionali: gli appuntamenti con i candidati in provincia di Brindisi

E’ in pieno fermento l’insolita campagna elettorale agostana, in vista delle regionali in programma domani 20 e lunedì 21 settembre. I candidati consiglieri sono impegnati in un tour senza sosta fra i Comuni delle rispettive circoscrizioni, in alcuni casi accompagnati dai candidati alla presidenza e dai big nazionali della politica.

Fra i pretendenti alla carica di governatore, Raffaele Fitto, leader della coalizione di centrodestra che abbraccia Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, è stato finora il più presente nel Brindisino. L’ex ministro ed ex presidente della Regione martedì scorso, presso Palazzo Virgilio, ha lanciato la candidatura di Pietro Guadalupi, nel corso di un evento al quale ha preso parte anche Massimiliano Oggiano, capogruppo consiliare di Fdi, nonché vicepresidente del consiglio comunale di Brindisi.

Ieri sera (mercoledì 26 agosto), presso l’hotel Mirage, a Torre Santa Sabina, Fitto ha presentato i candidati della provincia di Brindisi della lista “La Puglia di Domani”. Si tratta di: Maurizio Friolo, Antonio; Semeraro Scianaro, Raffaella Arcangela, Giovanni Taurisano, Giovanni Zaccaria.

“Per noi le liste sono una cosa seria – ha dichiarato Fitto - perché le elezioni lo sono e abbiamo schierato il meglio della nostra classe dirigente. C’è chi ha scelto di fare tante liste inutili, quando la legge elettorale è chiara: se una lista non raggiunge il 4% non concorre all’elezione dei candidati. Le liste, quindi, devono essere competitive con candidati che corrono per essere eletti e non per finire in un ‘supermarket’, come sta accadendo in questi giorni da ‘altre parti’”.

Sempre sul fronte del centrodestra, lunedì 24 agosto, a Palazzo Virgilio, in presenza del vice segretario federale della Lega, Andrea Crippa, e del responsabile politico dell'Area Grande Salento, Roberto Marti, sono stati presentati i cinque candidati della Lega: Domenico Convertino, Adriana Balestra, Ercole Saponaro, Lucia Trinchera, Vittorio Zizza.

Nella mattinata del 24 agosto sono stati presentati i candidati della lista del Pd. “Una lista, quella costruita a Brindisi – si legge in una nota dei Democratici - che tiene insieme l'esperienza politica e istituzionale di uomini come il consigliere regionale uscente Fabiano Amati e l’ex Sindaco di Francavilla Fontana Maurizio Bruno, l'apporto di chi come Carmelo Grassi ha dimostrato nel campo della cultura di avere capacità e competenze che è giusto mettere a servizio della politica e quindi di Brindisi e dell’intera provincia, un’idea di rinnovamento incarnata da Marialuce Rollo e da Antonella Tateo, due giovani e brave amministratrici che con orgoglio il Pd della provincia di Brindisi proietta sulle scena provinciale in questa impegnativa campagna elettorale”.

Tutti i candidati pugliesi della lista civica Puglia Futura a sostegno della lista del Movimento 5 Stelle per Antonella Laricchia presidente che sono stati presentati questa mattina alla stampa. Vogliamo rappresentare una classe dirigente che non sia più lontana dalla gente - spiega Paolo Capoccia capolista nella circoscrizione Brindisi con Laura Lubelli, Fulvio Obici, Eleonora Spaccaterra, Andrea Tondo - come docente mi confronto spesso con i ragazzi e sento il loro disagio già così giovani che spesso si trasforma in fuga di cervelli. Vogliamo una regione in cui i nostri giovani siano chiamati dalle imprese appena laureati. Questo accade in molte regioni del nord, perchè non anche in Puglia?”

I prossimi appuntamenti

Raffaele Fitto nella giornata odierna è atteso da un doppio appuntamento: alle re 18.30, a Cellino San Marco, incontro con la Cantina vitivinicola Due Palme (via San Marco 130); alle 19.30 la presentazione del candidato consigliere della lista La Puglia Domani, Maurizio Friolo, presso Porticciolo Turistico di Brindisi).

Stasera, alle 20.30, in viale Pola, a Ostuni, verrà inaugurato il comitato elettorale di Vittorio Zizza, candidato della Lega.

Domani, venerdì 28 agosto, alle ore 18.30, a Tenuta Moreno, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dei candidati della lista “Popolari con Emiliano” per la provincia di Brindisi (Mauro Vizzino, Maria Siliberto, Mimma Maggiore, Tiziana Barletta e Giuseppe Polito). Saranno presenti l’on.orevole Bruno Tabacci, l’assessore regionale Salvatore Ruggeri, i sindaci di Mesagne Toni Matarrelli, di Villa Castelli Giovanni Barletta e di San Michele Salentino Giovanni Allegrini, oltre ad amministratori pubblici della provincia di Brindisi.

Venerdì 28 agosto, alle ore 20, in piazza Dante, a Francavilla Fontana, si svolgerà è previsto un evento con il vice presidente nazionale di Forza Italia, Antonio Taiani. Saranno inoltre presenti: il commissario cittadino e vice coordinatore provinciale Mimmo Bungaro, l’onorevole Mauro D’Attis (Commissario Regionale di Forza Italia), il senatore Euprepio Curto (Candidato alle Regionali della Puglia)

La leader nazionale di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, domenica 30 agosto, alle ore 17, presso il porticciolo “Marina di Brindisi”, parteciperà alla presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia.