Regionali, Tommaso Gioia vince il ricorso al Tar:si andrà al riconteggio delle schede

CEGLIE MESSAPICA - Il Tar di Bari ha riconosciuto il ricorso effettuato dal candidato consigliere regionale della lista " Con Emiliano", e ha ritenuto opportuno l'accertamento dei voti validi in tutte le sezioni della provincia di Brindisi. Pertanto si procederà con il riconteggio delle schede elettorali per i voti validi da effettuarsi entro 60 giorni da parte della prefettura di Brindisi. Tommaso Gioia, di Ceglie Messapica, è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Loiodice di Bari e dall'avvocato Giovanni Mucci di Ceglie Messapica. L'udienza di merito è stata fissata per il prossimo 8 luglio. Gioia ottenne 1776 voti, con pochi voti di distacco rispetto al consigliere regionale eletto di Carovigno, Alessandro Leoci, con 2019 preferenze.