Amministrative, Carovigno: Francesco Leoci si ricandida al fianco di Massimo Lanzilotti

CAROVIGNO - Adesso è ufficiale, Francesco Leoci scenderà nuovamente in campo e proseguire il percorso che aveva come obiettivo la crescita e il rilancio di Carovigno. L'ex presidente del consiglio comunale ha confermato che sarà candidato per il rinnovo della massima assemblea cittadina alle elezioni del prossimo maggio. Francesco Leoci correrà nelle file di una lista che include un gruppo di cittadini col quale si vuole proseguire sin da subito quello che di buono era stato già fatto. La formazione sarà a sostegno del candidato sindaco Massimo Lanzilotti.

“Ho sentito l’obbligo morale e politico di accettare nuovamente questa sfida – afferma Francesco Leoci – non accettarla avrebbe avuto l’amaro sapore di un tradimento nei confronti della città e dei tanti che ci accordarono la fiducia alle scorse elezioni e che, ci auguriamo, vorranno confermarcela. Abbiamo interrotto un cammino che stava dando i suoi frutti e adesso, dopo la pausa, risultata forzata, del commissariamento, vogliamo riprendere a far correre Carovigno e portarla sul podio che le spetta”.

Alle scorse amministrative Francesco Leoci è stato il candidato più suffragato della città gareggiando con la civica direttamente collegata a Lanzilotti; adesso, invece, la scelta di affiancare al candidato sindaco una compagine assolutamente nuova ma ispirata agli stessi valori. “Cambierà solo il nome ed il simbolo della lista– conferma Leoci – ma quello che ci muoverà è lo smisurato bene che abbiamo per il nostro territorio e la grande determinazione di portare avanti il progetto avviato cinque anni fa e interrotto bruscamente. Ci metteremo passione e impegno, quanto e più di prima. A questo proposito – prosegue – voglio ringraziare Massimo Lanzilotti per la decisione di rimettersi in gioco: la grinta che sta dimostrando mi ha spinto a scendere di nuovo al suo fianco. Sono convinto che, così come abbiamo fatto finora in altre sedi, non solo in quelle politico-istituzionali che ci hanno visto sempre fianco a fianco, potremo superare qualsiasi ostacolo si frapponga allo sviluppo e alla rinascita di questo paese”.

Dunque, una nuova sfida: “Confermo – conclude Francesco Leoci – la mia piena disponibilità ad ascoltare chi vorrà dare il proprio contributo e le voci di quanti hanno a cuore questo splendido seppur complesso territorio. Perché per me la politica è bene comune e la città ed i miei concittadini vengono prima di ogni cosa. Adesso più di prima”.