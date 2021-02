Cellino San Marco: il sindaco Salvatore De Luca si ricandida

Il Pd annuncia la ricandidatura del primo cittadino in vista delle elezioni amministrative in programma in primavera

CELLINO SAN MARCO - Il Partito Democratico di Cellino San Marco annuncia la ricandidatura de sindaco salvatore De Luca in vista delle elezioni amministrative in programma in primavera. Porte aperte anche a” tutti gli altri consiglieri e assessori che vorranno nuovamente vivere questa esperienza”. I democratici appoggiano in pieno l’azione amministrativa del primo cittadino. “Siamo consapevoli del fatto che tante ancora sono le cose da fare e da migliorare, ma molti obiettivi sono stati raggiunti, facendo ricorso a finanziamenti pubblici e, quindi, senza intaccare le casse comunali: ciò fa di Cellino San Marco un Comune virtuoso”:

Il Pd fornisce inoltre un elenco delle opere ancora da realizzare o già realizzate. Fra queste: 1000 metri di rete idrica e altri 1500 approvati dall’AQP che saranno realizzati a breve dallo stesso; Rifacimento della maggior parte delle strade cittadine, in particolare quelle a maggiore percorribilità, con l’investimento di quasi 1 milione di euro in cinque anni; Biblioteca digitale in realizzazione nel palazzo baronale con finanziamento regionale di 500 mila euro; Messa a norma del campo comunale; Efficientamento della Scuola Media “Manzoni” e dell’annessa palestra con finanziamento di circa 600 mila euro; finanziamento per 1 milione e 500 mila euro per ristrutturazione antisismica della scuola elementare; Ristrutturazione palazzine via Oria con finanziamento regionale e cofinanziamento comunale; finanziamento di 100 mila euro per la messa a norma del palazzetto dello sport; finanziamento di 300 mila euro per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti; Realizzazione e organizzazione della raccolta differenziata che ci ha reso comune virtuoso portando la quota del materiale riciclabile dal 20% iniziale all’ 80% attuale;