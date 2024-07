Centro riabilitativo di Ceglie Messapica: ricorso al Tar contro il subentro dell'Asl

CEGLIE MESSAPICA – La Fondazione San Raffaele ha chiesto la sospensione d’urgenza dell’atto di subentro della Asl Brindisi nella gestione del centro di riabilitazione di Ceglie Messapica. Il ricorso è stato inoltrato al Tar di Lecce. Il presidente del tribunale amministrativo ha convocato le parti per domani mattina (lunedì 22 luglio), prima di decidere l’adozione dell’atto provvisorio. Il passaggio della struttura sanitaria dalla gestione privata a quella pubblica è previsto proprio per la giornata di domani.

È il consigliere regionale Fabiano Amati a rendere nota l’iniziativa legale intrapresa dalla Fondazione. Risale allo scorso 21 maggio l’approvazione della proposta di legge regionale (primo firmatario lo stesso Amati) che prevede il passaggio del centro riabilitativo all’Asl Brindisi.

Ma la Fondazione si oppone. Ora “con la collaborazione della coordinatrice dell’avvocatura Rossana Lanza, professionista top, e su indicazione di Michele Emiliano – fa sapere ancora Amati- si sta allestendo la migliore difesa, pur in pochissime ore”.

“Nel frattempo - si legge in una nota del consigliere regionale - ho scritto al Presidente del Tar di Lecce, perché sono fatto così e quando il mio datore di lavoro chiama (pubblica amministrazione) io non so stare fermo o in silenzio, allegandogli la mia informativa alla Procura della Repubblica di Brindisi e gli atti che i dirigenti regionali hanno mandato ai ministeri, per spiegare l’assoluta novità (sic!) che noi in Puglia vorremmo realizzare: fare sanità pubblica e magari essere eccellenti in più di qualcosa”.

La richiesta di decreto di sospensione presidenziale dell’atto di subentro della Asl servirebbe a evitare la decisione di procedere “immediatamente - si legge in uno stralcio del ricorso riportato da Amati - alla dimissione di decine di pazienti presenti, oltre a non poter accettare i ricoveri già programmati per la giornata di lunedì e a non erogare le prestazioni di Day Hospital previste per lunedì”.

Per il consigliere regionale ciò “vale quanto dire l’incredibile, ossia che secondo la Fondazione San Raffaele il Perrino e le sue unità operative - Dea di II livello, nonché Centro di trauma e di riferimento per malattie tempo dipendenti e di alta complessità - non sarebbero in grado di gestire la presa in carico e la cura di pazienti gravemente problematici".

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui

Seguici gratuitamente anche sul canale Facebook: https://m.me/j/Abampv2kioahdYYR/