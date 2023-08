Rimozione rifiuti, l'Amministrazione ottiene finanziamento regionale di 31.500 euro

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento regionale di 31.500 euro per la rimozione dei rifiuti abbandonati nell’agro cittadino. “L’abbandono dei rifiuti – spiega l’assessora all’Ambiente Numa Ammaturo – deturpa il nostro patrimonio paesaggistico, danneggia economicamente i francavillesi ed è un pericolo per la salute. Grazie a questo finanziamento potremo rimuovere l’immondizia che purtroppo continua ad essere abbandonata illecitamente. Stiamo studiando delle misure che ci aiutino a prevenire e punire i responsabili perché si tratta di un reato che danneggia l’intera comunità.”

L’individuazione delle dieci aree da ripulire, distribuite tra contrada Caniglia - Guardiola, Santa Croce e Monti - Torricella, è stata preceduta da accurati sopralluoghi che hanno certificato la presenza di materiale di scarto dei lavori edili, vetro, rifiuti ingombranti, pneumatici, imballaggi, rifiuti speciali pericolosi e manufatti contenenti amianto. “Nel corso dei sopralluoghi – conclude il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo potuto constatare la tipologia dei rifiuti abbandonati. Ci siamo concentrati sulle aree maggiormente colpite da questo fenomeno anche grazie alle sollecitazioni che ci giungono quotidianamente dai cittadini. Questi interventi rappresentano solo un primo step, proseguiremo anche in altre zone ritagliando ulteriori fondi dal bilancio comunale.”

Per prevenire l’abbandono dei manufatti contenenti amianto, l’Amministrazione comunale ha approvato nei mesi scorsi una convenzione con una azienda specializzata per la bonifica, il trasporto e il conferimento in discarica di questo particolare tipo di rifiuto presente su terreni pubblici e privati. La ditta convenzionata, individuata attraverso una procedura comparativa che ha coinvolto diversi operatori del settore, ha offerto il prezzo più basso per l’erogazione completa del servizio, dal sopralluogo sino al conferimento nel sito di destinazione del rifiuto. La convenzione è a disposizione dei privati che potranno utilizzarla liberamente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet istituzionale.