Strappo Emiliano - Fitto: parlamentari pugliesi in campo per salvare i Giochi del Mediterraneo

Dopo lo strappo consumatosi ieri fra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il ministro per il Mezzogiorno, Raffaele Fitto, il mondo della politica e delle istituzioni si attiva per salvaguardare i Giochi del Mediterraneo in programma nel 2026 a Taranto.

Tre deputati (Claudio Michele Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Francesco Boccia) e un senatore (Francesco Boccia) del Pd, hanno scritto una lettera ai prefetti di Taranto, Brindisi e Lecce affinché valutino “l’opportunità di convocare un tavolo che riunisca tutti i rappresentanti istituzionali degli enti interessati dall’organizzazione della manifestazione, al fine di consegnare ai Ministri competenti, in maniera tempestiva rispetto al termine per la presentazione del definitivo Master Plan imposto dal Cijm, ogni contributo e utile sforzo alla effettiva celebrazione dei Giochi del Mediterraneo del 2026”.

La lettera dei parlamentari Pd

Il ritardo nella presentazione dei progetti potrebbe mettere davvero a rischio l’evento internazionale, facendo saltare finanziamenti per decine di milioni di euro. Per la città di Brindisi, in particolare, sono stati stanziati sei milioni per il revamping dello stadio Fanuzzi e quattro milioni per il miglioramento della viabilità nei pressi del PalaPentassuglia. Entrambi gli impianti sono stati inseriti nel master plan dei giochi, ma l’incontro fra comitato organizzatore e governo che si è svolto ieri (mercoledì 18 ottobre) a Roma, anziché velocizzare l’iter, ha prodotto una brusca frenata.

Tale impasse sarebbe “derivante soprattutto dalla decisione dell’attuale governo, assunta già al momento dell’insediamento – si legge nella lettera dei parlamentari del Pd - di bloccare la pubblicazione del decreto predisposto dal precedente esecutivo per l’effettiva erogazione dei fondi destinati ai Giochi”.

Nella missiva si ricorda che “con la conversione in legge del decreto 23 febbraio 2023, n. 13, il governo ha inteso incidere sulla governance dei Giochi, incaricando un Commissario straordinario di curare il nuovo Master Plan e accelerare, di conseguenza, la realizzazione dei progetti”. “Dopo cinque mesi dall'atto di nomina, la situazione di allarmante indeterminatezza che permane porta a concludere sulla completa inefficacia di tale decisione”.

Dopo il caso istituzionale che si è aperto ieri, con il giallo della divulgazione di un comunicato stampa diverso da quello concordato fra Regione e governo, i parlamentari manifestano “apprensione per l’eventualità, sempre più fondata, che le province di Taranto, Lecce e Brindisi possano perdere questa straordinaria occasione di sviluppo e visibilità”.

L'iniziativa dei deputati di Fi

Anche una delegazione regionali di parlamentari pugliesi di Forza Italia cerca di scongiurare il peggio. Il consigliere regionale azzurro Massimiliano Di Cuia ha diramato infatti una nota in cui ringrazia di deputati azzurri “per aver richiamato tutti alla responsabilità e aver assunto una posizione chiara che persegue l’interesse esclusivo della comunità ionica e pugliese allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo”.

“Quello che sta accadendo, infatti – afferma di Cuia - è a tratti indecifrabile ed è la narrazione di una manifestazione mondiale di straordinaria rilevanza per il territorio che sembra, però, essere utilizzata da alcuni come arma politica. Forza Italia, come è stato già ricordato ieri dai nostri deputati, è stata la promotrice di un emendamento con cui sono stati stanziati 150 milioni necessari alla realizzazione dei Giochi. È chiaro, quindi, che il nostro intento sia deciso e determinato ed è per questo che rinnoviamo l’invito alla responsabilità a tutti gli attori della vicenda. La posta in palio è troppo alta, vietato sbagliare ancora”.