Nuovo governo a guida Fdi con Meloni premier: calo Lega, Pd sotto il 20

Giorgia Meloni sarà, con ogni probabilità, la prima donna premier nella storia della Repubblica italiana. Questo il responso che esce dalle urne la notte elettorale di lunedì 26 settembre. Forte il dato dell'astensione. Fratelli d’Italia, il partito diretto dalla Meloni, ha ottenuto più del 26 percento dei voti. Si tratta di un grande successo, che lancia Fdi come primo partito. Nella coalizione di centrodestra non è andata bene alla Lega, che si ferma al 9 percento. Ha retto, tutto sommato, Forza Italia, con un risultato superiore all’8 percento.

Oltre alla Lega, il grande sconfitto della tornata elettorale è il Pd, che è sì il secondo partito dopo Fdi, ma supera a mala pena la soglia del 19 percento, distante dall’obiettivo del 20. Bene invece il Movimento 5 Stelle, che ottiene il 15,3 percento. La coalizione di centrosinistra a guida Pd in parlamento avrà anche esponenti di Verdi e Sinistra, che hanno superato la soglia di sbarramento del 3 percento.

Non dovrebbero Farcela, invece, + Europa di Emma Bonino e Impegno civico di Luigi Di Maio, che non arriva neanche all’1 percento. Seggi assicurati anche per la lista composta da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi, che va vicino all’8 percento, conseguendo un risultato forse inferiore alle aspettative della vigilia. Fuori Italexit di Paragone e Unione Popolare di De Magistris.

Questo il commento di Giorgia Meloni, affidato al suo profilo Facebook “Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato". La Meloni posta una foto che la ritrae con il cartello mostrato durante il suo intervento di commento al voto ("Grazie Italia"). “A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi – scrive ancora la Meloni - sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l'Italia. Grazie", conclude la leader di Fratelli d'Italia”.