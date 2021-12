Sabato urne aperte per l'elezione dei nuovi consiglieri provinciali

BRINDISI - Il presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, con proprio Decreto del 4 novembre 2021, n.90, ha convocato per sabato 18 dicembre i comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione di secondo grado del Consiglio provinciale della Provincia di Brindisi. La votazione si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 20.00 presso il Salone di Rappresentanza dell’Ente (Via De Leo, 3).

Sono in totale 339 gli elettori, tra i Sindaci ed i Consiglieri comunali in carica dei 19 Comuni compresi nel territorio provinciale di Brindisi, dal momento che il Comune di Carovigno risulta commissariato. L'elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista ed il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014. Le liste sono quattro: n.1“Movimento 5 Stelle”, n.2“Fratelli D’Italia”, n.3“Provincia unita e democratica, n.4 “Brindisi libera” Le operazioni di scrutinio dei voti saranno aperte al pubblico e avranno inizio domenica 19 Dicembre 2021 alle ore 9.00.