Sciaia e via Torpisana: salvi i finanziamenti per nuovi parcheggi e pista ciclbile

BRINDISI – Sono salvi i finanziamenti per interventi di riqualificazione urbana in via Torpisana e in zona Materdomini. Il vice sindaco di Brindisi con delega all’Urbanistica, Massimiliano Oggiano, ha ricevuto rassicurazioni dal ministro degli Affari europei, Coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso che si è svolto stamattina (venerdì 8 marzo) a Roma. La riunione era stata organizzata per discutere di alcuni progetti risalenti alla precedente amministrazione inizialmente finanziati con fondi del ministero dell'Interno, e successivamente spostati sui fondi Pnrr.

“Smentite - si legge in una nota del Comune di Brindisi - le voci del definanziamento di tre importanti opere di mobilita e rigenerazione urbana”. Confermati tutti e tre i finanziamenti: Cerniera di mobilità urbana (via Tor Pisana) area parcheggio ex scalo merci Rfi, per un importo di 10 milioni di euro; zona 30 all'interno del quartiere Materdomini e realizzazione di rotatorie viabili (3,5 milioni di euro); corridoio di mobilità dolce tra la città compatta di Brindisi ed il mare (sottovia veicolare e ciclopedonale) del quartiere Materdomini (4,2 milioni di euro).

“Ora - afferma il vicesindaco Oggiano - bisognerà superare alcune criticità riscontrate successivamente alla presentazione delle schede progettuali ammesse a finanziamento, e rispettare i tempi previsti. L'amministrazione Marchionna intende affrontare le criticità ereditate e proseguire il percorso intrapreso per portare a compimento gli interventi finanziati e contribuire al conseguimento degli obiettivi primari di una Città più vivibile e con una mobilità urbana sostenibile ed ecocompatibile”.

