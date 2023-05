San Pietro, insediato il consiglio comunale e presentata la giunta "Argentieri"

SAN PIETRO VERNOTICO – In un’aula consiliare gremita di gente, nel pomeriggio di lunedì 29 maggio si è insediato il consiglio comunale di San Pietro Vernotico. Dopo il giuramento, la sindaca, Maria Lucia Argentieri, primo sindaco donna della storia del paese, ha presentato la squadra che la affiancherà per i prossimi anni. Nominato vice sindaco Piero Solazzo, già consigliere comunale sia di maggioranza che opposizione negli anni passati e nella precedente amministrazione. Per lui anche deleghe assessorili: si occuperà di Sport, Attività produttive e Marine. Gli altri assessori sono: Angelo Esposito, anche lui già consigliere e assessore comunale. Si occuperà di Lavori Pubblici e Urbanistica; Selena Nobile, già consigliere di opposizione nella precedente amministrazione: Pubblica Istruzione e Servizi Sociali; Nicoletta Emanuela Pannofino: Cultura, Spettacolo e Politiche giovanili; Riccardo Montanile: Bilancio e Tributi. Tranne quest’ultimo, tutti gli altri ricoprono anche la carica di consiglieri comunali. Non assegnata, al momento, la delega all’Ambiente e quella riguardante i Finanziamenti comunitari, aspetti oggi molto importanti per la tutela e la crescita dei territori.

Erminia Monteduro è stata eletta presidente del consiglio e Pierluigi Pietanza vice presidente del consiglio. Gli altri consiglieri di maggioranza sono: Elvira Guido, Oronzo Giordano, Emanuele Pesimena, Soriana Drazza e Alberto Liaci. Siedono tra banchi dell’opposizione invece, il sindaco uscente Pasquale Rizzo (ieri assente per infortunio), Giuliana Giannone (ex vice sindaca, ieri assente per precedenti impegni), Michele Lariccia, già assessore e consigliere comunale, Gianluca Epifani, già consigliere e assessore ed Errico Marchese.

Eletta anche la commissione elettorale: Elvira Guido, Alberto Liaci e Gianluca Epifani gli effettivi. Emanuele Pesimena, Nicoletta Pannofino ed Errico Marchese i supplenti.

Ora la squadra è pronta per lavorare e cambiare le sorti del paese, così come annunciato in campagna elettorale. Come ha anche ricordato la presidente del consiglio, ci soni i fondi del Pnnr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) da sfruttare, alcuni progetti sono già stati candidati e finanziati dalla precedente amministrazione. Per permettere la crescita del paese occorrerà mandarli avanti ma anche produrne di nuovi.