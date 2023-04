Amministrative 2023, San Pietro, San Donaci e Torre: tutti i candidati

Al voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale il 14 e il 15 maggio prossimi, anche gli elettori di San Pietro Vernotico, San Donaci e Torre Santa Susanna, tutti comuni con meno di 15mila abitanti per cui non è previsto il ballottaggio. In tutti e tre i comuni sono 2 i candidati sindaco, che si presentano con liste civiche.

San Pietro Vernotico

A San Pietro Vernotico ha scelto di ripresentarsi il sindaco uscente Pasquale Rizzo 59 anni e Maria Lucia Argentieri, già vice sindaco e assessore.

Con Maria Lucia Argentieri, che si presenta con la lista "Domani Argentieri sindaca" che accomuna Pd-5stelle, si presentano: Soriana Drazza 37 anni, Angelo Esposito 50 anni, già assessore comunale, Oronzo Giordano 59 anni, Elvira detta Luisa Guido 54 anni, Alberto Liaci 32 anni, Riccardo Montanile 38 anni, Erminia Monteduro 48 anni, Selena Nobile 43 anni, attualmente consigliera di opposizione, Nicoletta Emanuela Pannofino 28 anni, Giuseppe Pecoraro 63 anni, Emanuele Pesimena 25 anni, Pierluigi Pietanza 51 anni, Ruggiero Polito 57 anni, attualmente consigliere di opposizione, Pietro detto Piero Solazzo, già consigliere comunale, 56 anni, Giuseppe Speranza 57 anni, Cosima detta Mina D'Onghia 45 anni.

Rizzo che si presenta con la lista civica di area centro destra “Insieme per Rizzo” si candidano per il consiglio comunale: Massimo Canoci 59 anni attualmente assessore, Arianna Conte 29 anni, già consigliera provinciale, Tamara De Luca 40 anni, Antonella De Matteis 56 anni attuale assessora, Gianluca Epifani 49 anni attuale assessore, Aldo Garofalo, già presidente del consiglio comunale 68 anni, Giuliana Giannone attuale vice sindaco e assessore, Gianluca Epifani, Orlando Nasta, Michele Lariccia, Carmela Marra, Francesco Gigante 40 anni, Tommaso Michele Lariccia 46 anni attuale assessore e consigliere provinciale, Angelo Marangio 64 anni, Federica detta Fede Marangio 42 anni, Errico Marchese 63 anni, Carmela Marra 54 anni, Orlando Nasta 46 anni, Francesca Porcelluzzi 32 anni e Paola Sozzo 57 anni.

Torre Santa Susanna

A Torre Santa Suasanna si presentano il sindaco uscente Michele Saccomanno e Vita Calò.

Vita Calò , 57 anni si presenta con “Nuova Vita Torrese”. I candidati consiglieri sono: Damiano detto Dino Bianco 40 anni, Sabina Birtolo 32 anni, Anna Madia 57 anni, Francesca Cesaria 42 anni, Cosimo Antonio Diviggiano 62 anni, Francesco Diviggiano 34 anni, Baldassarre Epifani 65 anni, Roberta Natalini 38 anni, Mino Maurilio Nigro 47 anni, Marcello Petarra 53 anni, Serafino Franco Pinto 63 anni, Antonella Pungente 26 anni, Francesco Rodi 65 anni, Valeria Roppo 19 anni, Simone Versienti 27 anni, Antonio Cosimo 40 anni.

Saccomanno, 72 anni, si ricandida con la lista di centro destra "Michele Saccomanno sindaco". I candidati sono: Barbarello Anna detta Annarita di 59 anni, Maurizio coppola 54 anni, Marcella Di Gaetano 50 anni, Susanna Di Maggio 50 anni, Giuseppe Gallù 47 anni, Giuseppe Saverio Gemma 57 anni, Gilberta Giangrande 54 anni, Cosimo Damiano Leccese detto Mimmo 35 anni, Alberto Longo 61 anni, Serena Lucia Missere 44 anni, Lucrezia Morleo 46 anni, Cosimo Natale 50 anni, Martino Salvatore Pinto 61 anni, Maria Antonietta Rodi 51 anni, Riccardo Saccomanni 57 anni, Nicola Tieni detto Nico 46 anni.

San Donaci

A San Donaci i candidati sindaco sono Giancarlo Miccoli e Marcello Pennetta.

Miccoli, medico presso l’ospedale Perrino di Brindisi, si presenta con la lista “Nuovi Orizzonti”, sostenuta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e dal Movimento Nuovi orizzonti, “una lista caratterizzata da esperienza, competenza gestionale e professionale, rinnovamento e una significativa presenza giovanile”. Si legge in una nota. I candidati per il consiglio comunale sono: Ettore Panna, Carmine Brogna, Amalia Mazzotta, Donato Pagano, Marco Lolli, Antonio Cavallone, Ludovica Pezzuto, Annalisa Presta Arcangela (Detta Alessandra) De Mitri, Antonella Vincenti, Maurizio Greco, Marco Gioffreda.

“La proposta politico-amministrativa della Lista “Nuovi Orizzonti” si presenta in discontinuità con un passato caratterizzato da profonde divisioni politiche, da un esasperato individualismo e da contrapposizioni personali che hanno condizionato l’attività amministrativa ed alimentato la sfiducia dei Cittadini nella politica e nelle Istituzioni locali. Da ciò l’esigenza di un progetto politico chiaro e trasparente, per offrire ai Sandonacesi una nuova prospettiva di governo certa e stabile, in grado di affrontare le emergenze del nostro territorio e rispondere in positivo alle aspettative dei Cittadini. I Cittadini sandonacesi hanno bisogno di certezze, di riferimenti politici chiari e trasparenti, di una classe politico-amministrativa capace di proporre un governo locale affidabile e in grado di mantenere gli impegni assunti”.

Marcello Pennetta, avvocato 54 anni, invece, si presenta con la lista civica “Progetto Comune”. I consiglieri sono: Salvatore Buffo detto Alessandro 45 anni, Enza Lubiana Del Prete 65 anni, Elena Gioffreda 33 anni, Francesco Indennitate 43 anni, Antonio Matteo 47 anni, Maria Elena Mauro della Marilena 50 anni, Antonio Pompameo 39 anni, Mariangela Presta 48 anni, Mario Presta 46 anni, Francesco Taurino 41 anni, Donato Vergine 61 anni e Teresa Vilei 58 anni.

“La lista civica “Progetto Comune”, nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini uniti dall’idea di spendersi per perseguire il bene della nostra Comunità. Ci presentiamo alle cittadine ed ai cittadini sandonacesi convinti che il buon senso costituisca la base di proposte di governo concrete e, soprattutto, realizzabili. Il nostro obiettivo è lavorare per attivare una politica amministrativa al servizio della persona, facendo della prossimità, dell’ascolto e dell’impegno il vero humus politico per realizzare gli interessi dei cittadini, svincolati da ogni individualismo".

"Sopra ognuno di noi vi è “il bene di tutti” e questo deve essere il convincimento di ogni amministratore responsabile, consapevole che dai suoi orientamenti e dalle sue azioni attuate in questa fase si delineerà la San Donaci del futuro. Tutela dei più deboli, legalità, sicurezza, salvaguardia e protezione dell’ambiente, rispetto del decoro urbano, diritto alla salute, affermazione e tutela della partecipazione, questi i punti cardine per creare un nuovo modo di pensare e sentirsi comunità. Sarà dedicata la massima attenzione agli investimenti pubblici e privati, affinché le caratteristiche locali, siano punti di forza di un progetto di rivalorizzazione territoriale, sociale ed economica, tenendo a mente la posizione geograficamente strategica del nostro Comune. La nostra idea è che San Donaci, collocata tra i due mari, si ponga al centro di logiche di sviluppo agro-turistiche-alimentari ed enologiche del territorio, affinché accresca la capacità attrattiva del paese creando le basi per nuove forme di investimento pubblico e privato".

"Progetto Comune è mossa dal profondo impegno e dal corale lavoro di donne e uomini che vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati senza pregiudizi e posizioni preconcette, unendo e non dividendo la nostra comunità. Per questo si è scelto un uomo del fare, Marcello Pennetta, nostro candidato sindaco, che insieme Salvatore Buffo detto Alessandro, Enza Lubiana Del Prete, Elena Gioffreda, Francesco Indennitate, Antonio Matteo, Maria Elena Mauro della Marilena, Antonio Pompameo, Mariangela Presta, Mario Presta, Francesco Taurino, Donato Vergine e Teresa Vilei, hanno deciso di impegnarsi portando il proprio contributo e mettendo assieme le migliori risorse al servizio della propria cittadina. La lista nasce facendo tesoro dell’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni per portare San Donaci sempre più avanti, scongiurando ritorni al passato".