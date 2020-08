San Pietro, l'ex assessore Lelle Marasco alle regionali con Udc a sostegno di Fitto

SAN PIETRO VERNOTICO - Lelle Marasco, 52 anni, già assessore al Comune di San Pietro Vernotico, si candida alle elezioni regionali in programma il 20 e 21 settembre 2020 con la lista Udc del candidato presidente Raffaele fitto.

Marasco scende in campo dopo una pausa dalla politica lunga 13 anni. Dopo aver preso parte attiva alla vita politica locale ricoprendo la carica di assessore allo Sport con l'amministrazione Romano e Rollo nel 2007 rassegnò le dimissioni.

"Quello di candidarmi alle elezioni regionali di settembre 2020 è stata una scelta ponderata maturata negli ultimi anni e dettata dalla voglia di mettermi in gioco per contribuire alla crescita del territorio della provincia di Brindisi. Un territorio ricco di grandi potenzialità che non sempre sono state sfruttate al meglio. Ammetto che questo sia un compito arduo ma la mia esperienza nell'amministrazione comunale come assessore mi spinge a credere che si possa fare ancora tanto per il bene della nostra terra".

L'Unione di Centro

L'8 agosto scorso la segreteria regionale dell'Udc - Unione di Centro ha formalmente nominato il dott. Paolo Chiantera quale segretario del partito per la Provincia di Brindisi. Da lungo tempo attivo in politica, democristiano doc, Chiantera ha già ricoperto importanti incarichi istituzionali, tra i quali spicca la carica di vicesindaco di Brindisi nella prima Giunta Mennitti.