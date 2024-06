Scuola "De Simone" pulita dopo le elezioni ma inagibile: opposizione all'attacco

SAN PIETRO VERNOTICO - Questa mattina, martedì 11 giugno 2024, personale Ata, docenti e alunni del plesso scolastico Ruggero De Simone di San Pietro Vernotico hanno trovato una sopresa: hanno sì trovato locali puliti, dalla ditta incaricata, peccato che non fossero agibili. "Il Comune non ha eseguito la disinfestazione", è la spiegazione del gruppo politico d'opposizone "Insieme per Rizzo sindaco". Un altro plesso, della stessa scuola è invece regolarmente funzionante, in quanto non è stato interessato dalle elezioni europee.

Si legge in una nota del gruppo: "Tutti a casa e scrutini rinviati. Interruzione di pubblico servizio? Sicuramente, anche perché se il sindaco non emette l'ordinanza di chiusura giustificando l'interruzione del servizio, la scuola non può giustificare la mancata prestazione del servizio da parte del corpo docente, che si vedrà decurtato lo stipendio", dicono.

Insomma, dopo le elezioni c'è stato questo disguido. Prosegue la nota del gruppo di opposizione, con parole al vetriolo dedicate all'Amministrazione Argentieri: l'assessore Nobile era impegnata in altri ambiti, dicono, per preoccuparsi "della agibilità e funzionalità della scuola De Simone. Mai, nella storia delle elezioni in San Pietro Vernotico, si è verificato un evento simile".