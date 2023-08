San Teodoro scaccia la crisi nella maggioranza Marchionna: vertice sereno

BRINDISI - "Niente preoccupazioni, passeremo le feste patronali sereni e insieme". Al telefono lo si sente sorridere rilassato, Giuseppe Marchionna. Il sindaco di Brindisi è reduce da un vertice - "ma no. E' stato un incontro", corregge - delle forze e degli esponenti di maggioranza. E sì che a Brindisi San Teodoro si avvicina. E le nubi che si ammassavano sull'Amministrazione Marchionna non è che sembrano un lontano ricordo, ascoltando il sindaco, non sembrano proprio manco esistite. L'incontro si è tenuto oggi pomeriggio (25 agosto) all'Hotel Orientale. Erano presenti lo stesso Marchionna, i membri della Giunta, i consiglieri comunali e i segretari di partito di area. Conferme sul clima disteso. Chi si aspettava una sfida all'O.K. Corral dopo il "caso Quarta" è rimasto deluso.

Il "caso Quarta" è già rientrato

Lo stesso consigliere Roberto Quarta (Fratelli d'Italia) ha postato una foto su Facebook - quella pubblicata qua sopra - dalla quale si evince che o i soggetti sono bravi attori, o davvero l'incontro si è svolto in un clima cordiale. La seconda è quella giusta, stando anche a quanto dichiarato da Marchionna, raggiunto telefonicamente da BrindisiReport. Si pensava a strascichi dopo l'elezione dello stesso Quarta a presidente della commissione Ambiente, elezione avvenuta grazie ai voti dell'opposizione, con tanti saluti alla "designata" Maria Lucia Vantaggiato (sempre Fdi), che si è dovuta accontentare della vice presidenza. C'è da aggiungere che lo stesso Quarta aveva chiarito di rimanere fedele al sindaco. Marchionna liquida questo episodio come non molto rilevante, alla fine, per le dinamiche della maggioranza. Qualche malizioso poteva ricordare il braccio di ferro tra D'Attis (Forza Italia) e Fitto per il candidato sindaco. Alla fine ha vinto D'Attis, dunque Marchionna.

Cambio di rotta nella comunicazione

Naturalmente, amministrare un capoluogo non è esattamente una passeggiata di salute. I problemi ci sono e ci saranno, inutile negarlo. E anche qualche crepa nella maggioranza. La nota diramata dal segretario provinciale di Idea - partito della maggioranza -, Claudio Nicoli, a fine luglio ne è un plastico esempio. Aveva parlato di "presenze ombrose e maligne" in tutti gli schieramenti. Apriti cielo. Ecco, Marchionna spiega che l'incontro di oggi "è servito proprio a questo, a farci capire che alcune questioni vanno dapprima discusse al nostro interno, poi, solo dopo, pubblicamente. E' così che si lavora, per il bene della città. Ci sarà un cambio di rotta nella comunicazione, anche in quella istituzionale. Al momento, col bilancio non approvato, non possiamo avere uno staff. Ma dei cambiamenti ci saranno", promette il sindaco. Insomma, San Teodoro ha portato coesione e consiglio nella maggioranza che regge il sindaco.