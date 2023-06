Santa Teresa, verso il bilancio negativo dopo l'incontro in Provincia

BRINDISI - Questa mattina (martedì 20 giugno 2023) nell’ufficio di presidenza, come annunciato la scorsa settimana, si è svolto il contraddittorio tra i rappresentanti della Santa Teresa spa e i funzionari della Provincia di Brindisi con l’obiettivo di stabilire la distanza tra la richiesta della società partecipata rispetto ai crediti rivendicati sul bilancio 2022 e gli stessi che la Provincia ritiene possano essere effettivamente riconosciuti. Ha partecipato in collegamento anche il presidente della Provincia Toni Matarrelli, fuori sede per altri impegni istituzionali.

Dal contraddittorio effettuato, anche alla luce del riconoscimento da parte della Provincia di alcuni crediti in prima battuta non riconosciuti, si è riscontrato, in ogni caso, un errore da parte della Santa Teresa nella determinazione di crediti che a loro giudizio fossero maturati nel 2022 ma che di fatto hanno imputazione contabile sul 2023. L’esito certo negativo del bilancio comporterà una serie di ulteriori attività che saranno successivamente concordate con il Consiglio Provinciale e gli organi della stessa società.