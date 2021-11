Consiglio provinciale: ultima seduta prima delle elezioni

BRINDISI - Il Consiglio provinciale di Brindisi, nella seduta di lunedì 29 novembre, ha approvato tutti i punti iscritti all’ordine del giorno, tra cui l’aggiornamento del Piano triennale delle Opere Pubbliche, con l’inserimento nella programmazione pluriennale di nuovi interventi, e la variazione al bilancio di previsione 2021-2023, in funzione sia dell’acquisizione di nuovi fondi regionali per il settore trasporti, in particolare finalizzati all’acquisto di nuovi mezzi, e sia per la rimodulazione economica del piano delle assunzioni.

Particolarmente interessante, ai fini della tutela ambientale, anche l’approvazione dell’atto di indirizzo del progetto di mobilità sostenibile per la realizzazione di un percorso ciclabile nel territorio della provincia di Brindisi, per il quale ha dato un contributo rilevante, in fatto di programmazione, il vicepresidente dell’Ente, dott. Giuseppe Pace. Al termine dell’ultima seduta di questa assise consiliare, prima dell’elezione dei nuovi consiglieri provinciali prevista per il 18 dicembre, il presidente della Provincia, Riccardo Rossi, che il vicepresidente Pace hanno voluto ringraziare tutti i consiglieri provinciali.

“Esprimo un sentimento di ringraziamento ai consiglieri provinciali– ha dichiarato il presidente Rossi – perché in questi 30 mesi si sono dedicati a questo impegno del tutto gratuitamente. Tutti loro assolvono ad un compito importante nelle amministrazioni di appartenenza e ognuno di loro qui si è assunto responsabilità importanti. Penso per prima cosa alla società in house Santa Teresa e per come abbiamo salvato circa 100 posti di lavoro. Ed è questa la cosa che mi preme sottolineare. Si consegna poi al prossimo consiglio un piano delle opere pubbliche notevole. Certo, si poteva fare di più, ma con le risorse che erano disponibili è un piano davvero robusto e credo che non tutte le province lo possano vantare nell’attuale situazione della Legge Delrio. Ringrazio tutti i dirigenti, i funzionari e tutti collaboratori dell’Ente. Anche loro soffrono di questa situazione che interessa la Provincia. Spero che il Parlamento possa subito ridefinire le funzioni per questi Enti. Un in bocca al lupo ai quattro consiglieri che si sono ricandidati e a tutti i candidati consiglieri che si sono presentati nelle quattro liste. Troveranno già un notevole piano di interventi e con il loro contributo questo potrà essere ancora più importante”.