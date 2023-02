Primarie del Pd: ecco dove si può votare in provincia d Brindisi

Domenica 26 febbraio si celebreranno in tutta Italia le primarie del Partito Democratico per l’elezione del Segretario o della Segretaria e dell’assemblea nazionale. Possono partecipare al voto tutte le elettrici e tutti gli elettori che, al momento del voto, rientrino nei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 dello statuto del Pd, ovvero “le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’albo pubblico degli elettori del Pd”.

Per votare sarà necessario recarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento per la registrazione e versare un contributo di due euro per sostenere l’organizzazione della consultazione su tutto il territorio nazionale. Si voterà dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e in Provincia di Brindisi sarà possibile farlo presso i venti seggi che sono stati istituiti dalla commissione provinciale per il congresso. Di seguito si riporta l’elenco dei seggi con la loro ubicazione, comune per comune, facendo appello alle elettrici e agli elettori del PD affinché raccolgano in tante e in tanti l’invito alla partecipazione.

I seggi aperti nel Brindisino