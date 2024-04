Elezioni europee, Movimento 5 stelle: i sei brindisini in lizza per la candidatura

BRINDISI – Ci sono anche sei brindisini fra i 31 militanti del Movimento 5 stelle che partecipano alla selezione dei candidati al Parlamento europeo in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno 2024. Gli iscritti potranno votare dalle ore 10 alle 22 di oggi (giovedì 18 aprile).

Il primo turno si svolgerà a livello regionale e saranno coinvolti solo gli iscritti residenti nelle Regioni nelle quali il numero di proposte di autocandidatura è superiore al numero di candidati che potranno accedere al secondo turno.

Il secondo turno si svolgerà a livello di circoscrizione.

Sono state quasi 500 le proposte di autocandidatura pervenute e sono state tutte sottoposte ad una attenta valutazione sia del possesso dei requisiti previsti dall’apposito regolamento che della documentazione prodotta.

I candidati brindisini

Il volto più noto fra i candidati residenti nel Brindisino è quello dell’avvocato Valentina Palmisano, 41 anni, attualmente presidente del consiglio comunale di Ostuni, già deputata della XVIII legislatura. In lizza per la candidatura anche: Angelo Amato, 59 anni, di Brindisi, imprenditore nel settore dell'innovazione in agricoltura, energia e turismo; Domenico Calabrese, 26 anni, di Mesagne, ingegnere, Impiegato nella Centrale Elettrica Enel di Brindisi “Federico II”.

E pooi: Cosimo Carulli, 43 anni, di San Pietro Vernotico, giornalista, editore, blogger, laureato in lettere e filosofia; Gianluca Miccolis, 50 anni, di Brindisi (non sono presenti altre informazioni sul sito del Movimento); Domenico Aldo Pecere, 43 anni, di Mesagne, senior project manager, titolare di uno studio di consulenza in Project Management a Bari.

