"Serve un rappresentante del Brindisino nella Giunta regionale"

BRINDISI - La provincia di Brindisi deve essere rappresentata nella Giunta regionale. E' la richiesta di alcuni esponenti politici del Brindisino, tra cui il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro tra alcuni dei sindaci della provincia di Brindisi che hanno sostenuto Michele Emiliano alle ultime consultazioni elettorali per la Regione Puglia. I sindaci partecipanti all'incontro hanno prodotto una nota: "Nella consapevolezza che si vive, in questo momento, in una importante fase di scelte per la formazione dell’esecutivo regionale, i partecipanti all’incontro convengono sul fatto che la Provincia di Brindisi abbia la necessità di avere una propria rappresentanza in Giunta non per mero campanilismo ma per il bisogno di affrontare alcuni dei temi e dei problemi esistenti nella provincia di Brindisi: dalla sanità alla scuola, dai trasporti all’agricoltura fino al delicato tema delle infrastrutture. Sulla base di questa necessità, il tema dei criteri per la scelta e le logiche legate agli equilibri politici sembrano convergere verso l’indicazione che Brindisi e il suo intero territorio hanno bisogno di essere parte di questo esecutivo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.