Si rinnova la giunta Denuzzo: entrano Vanni Calò, Luana Garofoli ed Eleonora Marinelli

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 9 marzo il sindaco Antonello Denuzzo ha ufficializzato l’ingresso nella Giunta Comunale dei nuovi assessori Luana Garofoli, Eleonora Marinelli e Vanni Calò. Contestualmente il primo cittadino ha conferito l’incarico di vicesindaco all’assessore Nicola Lonoce.

“In pochi giorni – dichiara il sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo dato forma alla nuova giunta comunale che guiderà la Città nei prossimi due mesi. Luana Garofoli, Eleonora Marinelli e Vanni Calò sono tre personalità della società civile note e apprezzate. Non hanno esitato un attimo ad accettare di portare a termine le numerose scadenze che attendono l’Amministrazione comunale nell’immediato. Esprimo gratitudine per aver accettato questo gravoso compito e auguro ad ognuno di loro buon lavoro.”

Luana Garofoli, avvocata impegnata nel sociale e attivista in diverse associazioni di volontariato, ricoprirà l’incarico di Assessora ai Servizi Sociali, ai Servizi Cimiteriali ed alla Tutela e al Benessere degli animali. “Ringrazio il Sindaco e la giunta per la fiducia. Sono consapevole – dichiara la neo Assessora Luana Garofoli – del ruolo delicato che mi attende. Viviamo un periodo caratterizzato da un crescente disagio sociale ed economico. Alle Istituzioni spetta il compito di trovare le soluzioni migliori per venire incontro alle legittime richieste dei cittadini. Non c’è tempo da perdere, per questo mi metterò subito al servizio della comunità.”

Eleonora Marinelli, laureata in economia e Direttrice di banca, guiderà l’Assessorato al Bilancio, Patrimonio e Tributi. “Abbiamo una serie di scadenze imminenti sul fronte della contabilità pubblica. In poco tempo – dichiara la neo Assessora Eleonora Marinelli – dovremo concentrare un gran numero di adempimenti obbligatori, primo su tutti il bilancio. È una sfida difficile che ho accettato con entusiasmo. Sono onorata di servire la mia Città. Ringrazio il Sindaco e la Giunta per la fiducia. Già nelle prossime ore incontrerò il dirigente del Settore per fare un punto della situazione e stabilire un cronoprogramma delle prossime attività.”

Vanni Calò, professionista da tempo impegnato nel mondo dello sport e del sociale con ruoli di responsabilità, guiderà l’Assessorato alle Attività Produttive e alla Sicurezza. “Sono felice – dichiara il neo Assessore Vanni Calò – di poter dare il mio contributo in un settore che per ragioni professionali conosco da vicino. Mi metterò da subito al lavoro sulle numerose questioni aperte a cominciare dal Regolamento sui dehors senza dimenticare la zona PIP e la ZES. Ringrazio il Sindaco e la giunta per il prestigioso incarico conferitomi.”

Il Sindaco Antonello Denuzzo, con lo stesso atto di nomina dei nuovi assessori, ha affidato a Sergio Tatarano la delega relativa alla Polizia Locale e al neo Vicesindaco Nicola Lonoce l’assessorato alle Politiche Abitative.