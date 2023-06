Carovigno: ecco la squadra di governo del sindaco Massimo Lanzilotti

CAROVIGNO – Tre uomini e due donne. Il sindaco Massimo Lanzilotti ha presento la giunta che lo accompagnerà nel suo secondo mandato da sindaco di Carovigno. “L’esecutivo – afferma il neo eletto primo cittadino - è composto da figure di comprovata esperienza e da nuove risorse tutte candidate nelle liste che mi hanno supportato durante la campagna elettorale”.

Antonino Camporeale già assessore all'Urbanistica nella passata amministrazione Lanzilotti, sarà vice sindaco e assessore con delega a: Progetti Pnrr e Coordinamento fondi europei, nazionali e regionali, Arredo e Decoro Urbano, Patrimonio, Personale.

Annamaria Saponaro, già assessore all'ambiente nel 2013 e fautrice dell'introduzione della raccolta differenziata a Carovigno, ora con nuova delega all'Ambiente, Politiche energetiche e mobilità sostenibile, Attuazione del programma, rapporti con il Consiglio Comunale.

Luigi Orlandini riconfermato assessore ai Servizi sociali, Politiche per la famiglia, Accessibilità, Sport e infrastrutture sportive come nel biennio 2018-2020.

Francesco Monna, già consigliere comunale dal 2015 e ora assessore con delega a: Commercio e Attività produttive, Polizia Municipale, Sicurezza urbana, Demanio.

New entry Sabrina Franco, laureata in economia internazionale e specializzata in risorse umane, assessore a: Cultura, Pubblica istruzione, Pari opportunità, Politiche Giovanili e Informagiovani.

Il consigliere comunale più suffragato, Francesco Leoci, “sarà proposto alla presidenza del consiglio comunale – spiega Lanzilotti - nella prima seduta utile. “All'insediamento del Consiglio comunale assegnerò deleghe specifiche ai consiglieri comunali. Sono certo - conclude il sindaco - che lavoreremo con grande spirito di squadra, dedizione e professionalità”.