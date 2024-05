Alle urne per le elezioni europee: scrutatori brindisini nominati tramite sorteggio

BRINDISI - Sono stati scelti tramite sorteggio gli scrutatori che si occuperanno delle operazioni di voto, in vista delle elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno. Lo ha stabilito la commissione elettorale comunale di Brindisi, presieduta dall’assessore Ernestina Sicilia, di cui hanno parte anche i consiglieri comunali Teodoro Pierri, Roberto Quarta e Pierpaolo Strippoli. Ha Brindisi saranno allestite 80 sezioni, oltre a tre seggi speciali presso ospedali e case di cuora. La scelta è avvenuta fra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente. Sarà inoltre formata una graduatoria di sostituti degli scrutatori, in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

