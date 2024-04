Sostegno a Gay Pride: assessori FdI escono da sala giunta. Scoppia la polemica

BRINDISI – Al momento dell'approvazione della delibera sulle manifestazioni del Gay pride regionale 2024, il vicesindaco Massimiliano Oggiano e l'assessore ai Servizi sociali, Antonio Pisanelli, sono usciti dalla sala giunta. Ora monta la polemica nei confronti dei due esponenti di Fratelli d'Italia dell'esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Marchionna, che non hanno apposto la loro firma sull'atto per la compartecipazione del Comune di Brindisi all'evento.

Il primo a sollevare il caso è stato il consigliere comunale Roberto Quarta, eletto nella lista di FdI e formalmente ancora componente del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, anche se al centro di un procedimento di espulsione dal partito. Poi è intervenuto anche il Partito Democratico di Brindisi, che pone una questione di "incompatibilità" di Pisanelli, con il ruolo svolto.

"E' incomprensibile come, nel XXI secolo - afferma Roberto Quarta in una nota - ci siano ancora forze politiche che preferiscono alzare muri piuttosto che abbatterli, che scelgono l'isolamento piuttosto che la partecipazione, che optano per la paura anziché per l’accoglienza".

"Oltre alla mia personale contrarietà - afferma ancora Quarta - mi sento di esprimere l'auspicio che quanto accaduto stamani (mercoledì 24 aprile 2024, ndr) all'interno dell’organo esecutivo dell'amministrazione comunale, che è amministrazione di tutti, possa servire da catalizzatore per un dibattito costruttivo sulla direzione che vogliamo dare alla nostra politica culturale e sociale. Non è accettabile che nel dibattito politico prevalgano ancora l'intolleranza e il rifiuto. Lavoriamo insieme per garantire che Brindisi sia un luogo nel quale la cultura dell'inclusione non siano solo parole vuote, ma realtà vissute ogni giorno da tutti noi".

Il Pd condanna il comportamento della delegazione di Fratelli d'Italia. "Ancora più grave - si legge nel comunicato dei democratici - è la circostanza che tra chi ha deciso di abiurare la delibera vi sia anche l'assessore ai servizi sociali. E' inconcepibile ed inaccettabile che il rappresentante istituzionale incaricato di promuovere l'inclusione e contrastare ogni forma di discriminazione, rifiuti di sostenere un atto finalizzato alla promozione dei diritti civili e all'abbattimento delle barriere culturali che ancora oggi limitano la piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità. Un assessore ai servizi sociali ha il dovere etico e professionale di sostenere e promuovere l'inclusione sociale, l'uguaglianza e il rispetto delle diversità".

"La sua permanenza in giunta - prosegue il Pd - rappresenta un affronto ai principi fondamentali della democrazia e dei diritti civili ed il sindaco Marchionna non può non tenerne conto se vuole proseguire nel solco di una città culturalmente orientata verso la promozione dei valori di inclusione, tolleranza e rispetto delle diversità, senza alcuna forma di discriminazione o pregiudizio".

A controbattere alle polemiche ci pensa il presidente provinciale di FdI, nonché consigliere regionale, Luigi Caroli: "Capisco che i colleghi dell'opposizione, e in modo particolare del Pd, siano a corto di argomenti ma fare un processo alle intenzioni è davvero il colmo. Oggi la giunta guidata da Marchionna ha deliberato di sostenere economicamente il Pride regionale con 500 euro, i due assessori di Fratelli d'Italia erano assenti al momento del voto e siccome la pubblica amministrazione si fa esprimendo la propria volontà con il voto favorevole o contrario e quello di astensione, in questo caso va precisato che non è stato dato nessun voto contrario e conoscendo i due esponenti del partito non avrebbero avuto nessuna difficoltà a esprimerlo se si fosse trattato di un fatto ideologico".

"Ma è evidente che il Pd non potendo attaccare il buon governo di Brindisi su altri argomenti cavalca le 'chiacchiere', quelle che fanno fare i titoloni sui giornali, ma che ai cittadini poco interessano, che invece nelle urne - e la Basilicata ne è la conferma - preferiscono votare il progetto politico di Giorgia Meloni. Anzi più il Pd e il centrosinistra sventolano lo spettro dell'oscurantismo e del fascismo, più il centrodestra vince", conclude Caroli.