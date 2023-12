Spostamento centro Enav da Brindisi, il silenzio del Governo sulla vicenda

BRINDISI - "Ci siamo preoccupati di venire qui (a Brindisi, ndr) e di far venire con noi i nuovi vertici dell'Enav, dal presidente all'amministratore delegato proprio per chiarire che non ci sarà nessun trasferimento forzoso di personale. Non ci sarà ridimensionamento delle mansioni. Ci sarà una nuova prospettiva futuristica come la torre di controllo da remoto, che aumenterà la sicurezza". Queste parole sono state pronunciate solo qualche mese fa, nel luglio scorso, dal deputato di Fratelli d'Italia Deidda Sasso, presidente della commissione Trasporti della Camera. Epppure. Eppure, domenica 17 dicembre i lavoratori del Centro di controllo aereo di Brindisi incroceranno le braccia per cinque ore contro "la politica di depauperamento del Centro, portata avanti dai vertici Enav". Segno che quello che ha detto il deputato di FdI non corrisponde alla realtà.

Non solo alcuni parlamentari di centro-destra a inizio dicembre hanno presentato una interpellanza urgente ai ministri Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Raffaele Fitto "per sapere quali iniziative intendano mettere in atto non solo per mantenere ma potenziare l'Acc (acronimo inglese per il centro, Ndr)", ma addirittura una interrogazione a risposta scritta, presentata dal deputato Pd Caludio Stefanazzi, è senza risposta da ottobre. Gli stessi ministri tacciono sull'argomento. L'esponente del Partito Democratico è tornato oggi, venerdì 15 dicembre, alla carica con una nota: "Non c’è davvero alcuna ragione per cui l'Acc di Brindisi debba essere soppresso eppure i vertici Enav continuano a portare avanti il progetto di spostamento dei servizi dal capoluogo pugliese a Roma".

Stefanazzi, nell'interrogazione del 6 ottobre scorso, ricorda che "l'Acc di Brindisi continua ad avere la più alta produttività fra i quattro Acc italiani, anche in presenza di percentuali di incremento di traffico gestito (2019 e 2022-2023) pari a più del doppio rispetto agli altri centri e malgrado una vistosa carenza di organico; l'accorpamento di cui sopra (con Roma, ndr) si pone in evidente contrasto con i decisivi obiettivi di sviluppo del Mezzogiorno, per il conseguimento dei quali il nostro Paese è fortemente impegnato attraverso molteplici canali di investimento e potenziamento del tessuto industriale". La domanda ai ministri interpellati prevedeva una risposta sul futuro del centro brindisino e dei suoi lavoratori.

Ora, l'Enav è una società controllata dal ministero dell'Economia e delle Finanze sottoposta alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) e del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che opera come fornitore in esclusiva di servizi alla navigazione aerea civile nello spazio aereo di competenza italiana, come ricorda Stefanazzi. Dunque, il Governo guidato da Giorgia Meloni come intende procedere? C'è in ballo anche il futuro dei lavoratori, come puntualizza Stefanazzi: "Malgrado il record di produttività, registrato per giunta con carenze di organico e in un periodo di elevato incremento dei traffici aerei, i 170 lavoratori del centro rischiano di trovarsi di fronte alla solita, indecente proposta di un trasferimento a centinaia di chilometri da casa". Stefanazzi, accennando all'interpellanza dei parlamentari di centro-destra, si augura che costoro abbiano più fortuna e ottengano finalmente una risposta.