"Supporto alla progettazione Pnrr, alla provincia di Brindisi 1,5 milioni di euro"

BRINDISI - "Per la provincia di Brindisi saranno presto a disposizione 1,5 milioni di euro come supporto alla pianificazione per il Pnrr(Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr)". E' quanto comunica la deputata Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 17 dicembre del 2021 in riferimento alla "Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale". Per l'ente Provincia di Brindisi previste risorse economiche per 500mila euro. Per i 16 comuni sotto i 30mila abitanti, della stessa provincia, somme variabili in base alla popolazione da 46mila a 95 mila euro.

"Grazie all'interessamento e all'attività svolta in questi mesi dalla sottosegretaria per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, nelle prossime settimane migliaia di Comuni del Mezzogiorno potranno ricevere risorse economiche importanti per avviare la fase di progettazioni, funzionali alla partecipazione ai bandi del Pnrr. Si tratta di un fondo - spiega la parlamentare brindisina - che permetterà alle amministrazioni locali di implementare alcune particolari attività di pianificazione per il proprio territorio".

Il fondo è finalizzato a supportare gli enti territoriali nella fase di progettazione, indispensabile per rispondere alla sfida del Pnrr e delle politiche di coesione, in sinergia e complementarietà con altri strumenti di supporto attualmente in fase di perfezionamento da parte del Governo. Risorse che in questa specifica procedura sono state assegnate a favore dei Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, delle città metropolitane e delle Province, ricompresi nelle Regioni del Sud, per indire concorsi volti ad acquisire progetti per partecipare ai bandi finanziati con le risorse del Pnrr, dei fondi strutturali europei e del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

"E' un segnale importante in questa fase per i territori, tra cui la Provincia di Brindisi, che dovranno nei prossimi mesi evitare di perdere opportunità di sviluppo. Perché - conclude Valentina Palmisano (M5S) - l'importanza di una pianificazione strategica adeguata alle esigenze della popolazione dovrà essere una condizione necessaria in questa sfida del Pnrr".