Corridoio paneuropeo 8, Tajani: "Brindisi ospiterà il vertice dei paesi interessati"

BRINDISI – I Paesi coinvolti nella realizzazione del corridoio paneuropeo 8 si riuniranno a Brindisi prima dell’estate. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, durante un’audizione alle commissioni congiunte sugli esiti dell’ultimo Consiglio Ue. “Assieme ai governi di Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord e Commissione europea - ha affermato il vice premier - dovremo lavorare a questo progetto per avvicinare ancora di più i Balcani occidentali alla Ue".

Il corridoio paneuropeo 8 è uno dei dieci "corridoi paneuropei" progettati per favorire il trasporto di persone e merci tra l'Europa occidentale e l’Europa orientale.

E0 stato concepito per collegare i porti di Bari e di Brindisi in Puglia con l'Albania, la Macedonia del Nord e la Bulgaria. Dal porto albanese di Durazzo, il corridoio si dirige verso Tirana, Skopje, Sofia, fino ai porti di Burgas, Varna sul Mar Nero.

“L’accordo per la sua realizzazione - si apprende da Wikipedia risale all'anno 1991. Una volta terminato, si dovrebbe sviluppare su 1 300 chilometri di rete ferroviaria e 960 chilometri di rete stradale. Si prevedono in ogni caso tempi di realizzazione lunghi considerato che per grande parte delle opere ci si trova ancora in fase di studio di fattibilità”.

Tajani fra l'altro stasera (giovedì 25 maggio) farà tappa a Brindisi nell'ambito della campagna elettorale a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Marchionna. Il vice premier sarà accolto presso la sede di Confindustria e a seguire, intorno alle ore 19.30, terrà un comizio in piazza Vittoria.