Caso ticket aeroporto: “Gli assessori regionali si dimenticano di Brindisi”

BRINDISI - Il Comune di Brindisi non è stato invitato al tavolo regionale sul “caso” ticket di ingresso nel parcheggio dell’aeroporto di Brindisi per i mezzi di trasporto non di linea convocato per giovedì 16 novembre presso la Regione Puglia. La questione viene sollevata dal consigliere comunale di maggioranza Jacopo Sticchi (Fratelli d’Italia) e da Roby Ruscetta, rappresentante della categoria dei mezzi a noleggio con conducente (Ncc) di Brindisi.

Il problema è sorto lo scorso 1 novembre, quando è stata abolita la fascia di tolleranza di 15 minuti per i tassisti delle province di Lecce e Taranto e i titolari di licenze per Ncc che accedevano al parcheggio aeroportuale.

Le nuove disposizioni introducevano il pagamento di un ticket da 5 euro per queste categorie (ad eccezione dei tassisti brindisini, da sempre dispensati da questo costo), anche in caso di sosta inferiore ai 15 minuti. Sull’onda delle polemiche suscitate da questa novità, nei giorni scorsi Saba, la società che gestisce i parcheggi per conto di Aeroporti di Puglia, ha fatto un parziale dietro front, tornando alla situazione antecedente. I tassisti delle province di Lecce e Taranto e gli Ncc potranno quindi accedere al parcheggio tramite l’ingresso riservato esclusivamente ai mezzi autorizzati (previo espletamento di tutte le pratiche del caso per essere riconosciuti come tali) con ripristino della fascia di esenzione di 15 minuti per i primi due accessi e il pagamento di un ticket da 2,80 euro dal terzo ingresso in poi.

Si tratta di una soluzione ponte, in attesa del tavolo in Regione convocato per il prossimo 16 novembre dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, di concerto con l’assessora ai Trasporti, Anita Maurodinoia, a seguito di un colloquio telefonico fra lo stesso Delli Noci e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Sono stati invitati: l’associazione dei tassisti, l’associazione Ncc, le Province e i Comuni di Lecce e Taranto.

Al momento, dunque, non è prevista la partecipazione del Comune di Brindisi. “A quanto pare – sostengono in una nota congiunta il consigliere comunale Jacopo Sticchi e Roby Ruscetta, portavoce degli Ncc brindisini - gli assessori hanno dimenticato che l’aeroporto ‘Papola Casale’ è ubicato nel territorio della città di Brindisi”.

Ruscetta parla in rappresentanza dei 12 titolari di licenza Ncc rilasciate dal Comune di Brindisi. Questi si sono associati a Confartigianato, che al tavolo regionale porterà le istanze della categoria. Le rimostranze degli Ncc sono state già illustrate al consigliere Sticchi, componente della commissione Attività produttive del Comune di Brindisi, con l’intento di “cercare di capire - affermano i due - come risolvere quella che sembra essere una delle solite matasse della Regione Puglia”.

“Gli stessi hanno allertato le massime cariche istituzionali del comune di Brindisi affinché chiedano spiegazioni agli esponenti regionali - proseguono Ruscetta e Sticchi - circa la mancata convocazione dei rappresentanti della nostra amministrazione”. Al momento, da quanto appreso, non è ancora arrivato un riscontro.

“Il consigliere Sticchi ed il rappresentante degli Ncc, Roby Ruscetta, attraverso questo comunicato - si legge ancora nella nota - intendono sensibilizzare l’opinione pubblica della città di Brindisi su una questione che, per quanto possa apparire di poca rilevanza, in realtà mostra ancora una volta quanto le istituzioni regionali non considerino Brindisi una vera e propria città della Puglia”. “Ovviamente il presente comunicato – concludono i due - non resterà un fatto isolato, si continuerà a vigilare sulla questione e, se necessario, anche attraverso forme di contestazione da attuare direttamente sul sito dell’aeroporto”.