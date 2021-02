Torchiarolo, nominato il commissario cittadino di Fratelli d’Italia

Si tratta di Gianfranco Longo 35enne del posto: "Massima disponibilità a collaborare per una crescita sostanziale per la nostra comunità"

TORCHIAROLO - Gianfranco Longo 35enne di Torchiarolo è stato nominato commissario cittadino di Fratelli d’Italia per il comune di Torchiarolo.

"Ringrazio i coordinatori provinciali del partito per la fiducia accordatami e al contempo colgo l’occasione per informare l’intera collettività cittadina sulla mia massima disponibilità a collaborare per una crescita sostanziale per la nostra comunità. La presenza e la vicinanza sarà anche indirizzata alle associazioni presenti sul nostro territorio, oltre alle rappresentanze sindacali e sociali. Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro ringraziare per la vicinanza al territorio a Luigi Caroli, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Luigi Caroli".