Tre esponenti del Pd candidati in una lista a sostegno di un rivale: espulsi

CAROVIGNO - Il 3 aprile scorso tre esponenti del Partito Democratico di Carovigno - Antonella Tateo, Michele Arcangelo Lanzilotti e Michele Lomonaco - si erano dimessi dal consiglio direttivo del partito, in aperto contrasto alla formazione della coalizione con il Movimento 5 Stelle. Oggi arriva per loro l'esclusione dall'anagrafe degli iscritti al Pd, insomma l'espulsione. Anche perché, si legge in una missiva a loro indirizzata e firmata dal segretario provinciale del Pd, Francesco Rogoli, c'è "un vostro impegno diretto in una delle liste a sostegno del candidato sindaco, avvocato Vincenzo Radisi". Insomma, si sono accordati con un rivale di Pd e 5 Stelle, che dal canto loro sostengono il candidato sindaco Salvatore Ancora.

E, in effetti, scorrendo le liste a sostegno di Radisi, ci si imbatte in Unione Civica: qui sono presenti i nomi di Antonella Tateo, Michele Arcangelo Lanzilotti e Michele Lomonaco. Si legge nella missiva firmata da Rogoli: "Pur avendo rispetto per le argomentazioni da voi espresse nella lettera di dimissioni che ci avete inviato in data 3 aprile 2023, siamo a comunicarvi che non abbiamo condiviso le conclusioni alle quali siete giunti, e avremmo preferito che le criticità da voi evidenziate fossero state oggetto di un più approfondito confronto, che i sottoscritti hanno ricercato senza purtroppo ricevere riscontro".

La goccia che ha fatto traboccare il vaso nel Pd è la presenza dei tre nomi in una lista concorrente. Prosegue la missiva: "Con rammarico, siamo costretti a comunicarvi che tale decisione si pone in contrasto con la vostra permanenza nell'anagrafe degli iscritti del Partito Democratico come lo statuto nazionale, che qui riportiamo, stabilisce inequivocabilmente al capo I art. 4 comma 10 ('Soggetti fondamentali della vita democratica del partito'): 'Le persone fisiche registrate nell'anagrafe degli iscritti e nell'albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al Pd, o comunque non autorizzate dal Pd, vengono escluse e non sono più registrabili, per l'anno in corso e per quello successivo, nell'anagrafe degli iscritti e nell'albo degli elettori e delle elettrici del Pd".