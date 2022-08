Elezioni: trattative serrate per le liste. Attanasi rinuncia alla candidatura

Ancora poco più di 48 ore per chiudere i giochi. E’ fissato per le ore 20 di lunedì (22 agosto) il termine entro il quale dovranno essere presentate le liste dei candidati alle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre. Nei vari schieramenti fervono le trattative. Gli scontenti, come di consueto, non mancheranno.

Centrodestra

Per quel che il centrodestra, vi sono ancora vari interrogativi. Il deputato uscente Mauro D’Attis, coordinatore regionale di Forza Italia, si candiderà con ogni probabilità nel collegio uninominale Camera di Brindisi, oltre a un possibile inserimento, da capolista, in un collegio plurinominale. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia e Lega, è da vedere se ci sarà spazio per i rispettivi segretari provinciali, ossia il consigliere regionale Luigi Caroli e l’ex senatore Vittorio Zizza. Il partito guidato da Matteo Salvini, fra l’altro, ha ufficializzato ieri sera i propri candidati nei collegi uninominali. In Puglia la scelta è ricaduta sul senatore uscente Roberto Marti (collegio Lecce, Senato), Davide Bellomo e Rossana Sasso (entrambi in lizza per un seggio alla Camera).

La rinuncia di Attanasi

Nel terzo polo (l’alleanza fra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi) è sfumata la candidatura dell’avvocato Domenico Attanasi, presidente del consiglio comunale di Francavilla Fontana, esponente di Azione. E’ lo stesso Attanasi, attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, ad annunciare di non aver accettato la proposta di candidatura nel collegio uninominale Camera arrivata stamattina dai vertici nazionali, dopo il no alla proposta della segreteria provinciale del partito, che lo aveva indicato come capolista al collegio plurinominale.

“Si tratta una proposta (quella dei vertici nazionali, ndr) che mi lusinga – afferma Attanasi - sia perché è evidentemente il frutto di una valutazione positiva operata direttamente dalla onorevole Mara Carfagna e dell’onorevole Andrea Mazziotti di Celso che si stanno occupando della composizione delle liste, sia perché vedere accostato il proprio nome ad una competizione così importante è comunque motivo di orgoglio e soddisfazione personale. Vuol dire che forse qualcosa di buono lo abbiamo seminato”. “E tuttavia – chiarisce l’avvocato - non posso accettare. Non sarebbe la partita che ero disposto a giocare. Sarà per un’altra volta. Il tempo c’è (e pure la voglia)”. E possibile, da quanto appreso, che la stessa Mara Carfagna possa essere inserita come capolista in più collegi plurinominali pugliesi.

Giochi quasi fatti in Pd e M5s

Per quel che riguarda le candidature fra le file del Partito Democratico e del Movimento 5 stelle, il quadro sembra essere più chiaro. La direzione nazionale del Pd, al netto di qualche tassello ancora da completare, ha ufficializzato le proprie liste lo scorso 15 agosto. Nel Brindisino sono al momento tre i democratici in gara. Nel collegio plurinominale Camera, al secondo e terzo posto, sono stati inseriti rispettivamente l’ex deputata Elisa Mariano e il segretario provinciale del partito, Francesco Rogoli. Tiziana Brigante, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, rappresenterà con ogni probabilità il centrosinistra nel collegio uninominale Camera.

Il ricorso per l'annullamento e modifica delle liste pugliesi presentato dai consiglieri regionali Fabiano Amati e Ruggiero Mennea non ha sortito effetti concreti. I due si erano infatti rivolti al comitato nazionale di garanzia dei democratici, sollevando una questione di legalità, in primis per mancato rispetto della parità di genere. Ma l’esito di tale ricorso “è un paradossale né sì, perché sarebbe un caos – affermano in una nota congiunta i due consiglieri - né no perché sarebbe ingiusto”. “La Commissione di garanzia ha dichiarato infatti la sua incompetenza – si legge ancora nella nota - passando il cerino ardente nelle mani della Commissione elettorale”.

Sul fronte pentastellato, dove i candidati sono stati scelti tramite le consultazioni online delle parlamentarie, ci riprova la deputata uscente Valentina Palmisano, seconda nel collegio plurinominale Camera di Brindisi. Il preside Salvatore Giuliano, già sottosegretario del ministero della Pubblica istruzione, è il primo dei supplenti nel medesimocollegio, ma non è da escludere una sua candidatura nell’uninominale.

Lista De Magistris

Nella vasta galassia di simboli e liste rientra anche "Unione Popolare" di Luigi De Magistris, che punta sui brindisini Angelo Leo, segretario generale della Fiom Cgil Brindisi, e il tecnico ambientale Giuseppe Scalone. Il primo è candidato sia nel collegio plurinominale Puglia per il senato che come capolista nel collegio uninominale di Brindisi (sempre per il Senato). Il secondo è in corsa nel collegio uninominale di Brindisi, per la Camera.