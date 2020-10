Università a Brindisi, la petizione lanciata dal Movimento 5 Stelle

BRINDISI - Una petizione per chiedere che il Curc Puglia (il Comitato universitario regionale di coordinamento), nella riunione convocata per il prossimo venerdì, esprima parere favorevole all’istituzione dell’università di Brindisi “Mahatma Gandhi”. A lanciarla sulla piattaforma change.org il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gianluca Bozzetti.

Il progetto è promosso dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale e dalla Camera di commercio industria e artigianato di Brindisi, insieme al magnifico rettore dell’università telematica Pegaso. Due i corsi attualmente previsti: “Scienze della cooperazione, lo sviluppo e la pace” e “Scienze dell’e-learning e della media-education”.

“L’istituzione dell’università - dichiara Bozzetti - rappresenta un'occasione di riscatto e di crescita per la città. Avere un polo di eccellenza per la formazione di professionisti della cooperazione internazionale e nello studio delle migrazioni sarebbe un segnale importante per tanti ragazzi, che sono costretti ad andare fuori per studiare e lavorare. È da loro che Brindisi deve ripartire per poter superare la crisi sociale ed economica che la attraversa da anni. Per questo invitiamo i cittadini a firmare la petizione per dare un segnale di quanto l'università sia attesa dalla città. Come Movimento 5 Stelle daremo il massimo a tutti i livelli, per poter far diventare realtà il polo universitario ‘Mahatma Gandhi’".