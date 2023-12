Urne aperte per il nuovo consiglio provinciale: 33 i candidati in lizza

BRINDISI – Urne aperte per il rinnovo del consiglio provinciale di Brindisi. Si vota dalle ore 8 alle 20 di oggi (domenica 17 dicembre) presso il palazzo della Provincia. Alle 20.45 inizieranno le operazioni di scrutinio. In serata si conoscerà l’esito delle consultazioni, che riguardano solo i seggi del consiglio provinciale. Il mandato del presidente dell’ente, Toni Matarrelli, non è in scadenza.

Gli elettori sono i 356 consiglieri comunali del territorio. I banchi da assegnare sono 12. Nella consiliatura uscente il centrosinistra aveva la maggioranza di otto consiglieri, rispetto ai quattro esponenti dell’opposizione di centrodestra.

I 33 candidati sono ripartiti in tre liste. Il centrodestra ha presentato un’unica lista: “Centrodestra per la Provincia”. Le altre due liste sono riconducibili al centrosinistra. Quella dei Democratici e progressisti è composta da esponenti del Pd, del Movimento 5 stelle e del Partito Socialista. L’altra lista, “Impegno per la Provincia”, è a sostegno dello stesso Matarrelli.

Solo un paio di sindaci sono della partita. Si tratta di Elio Ciccarese (Torchiarolo) e Marco Marra (Cellino San Marco). Il mandato dei consiglieri provinciali è di due anni.

I candidati

Centrosinistra

Democratici e progressisti: Denise Aggiano (Brindisi); Francesco Briganti (Cellino San Marco); Mario Luigi Convertini (Cisternino); Serafina Latartara (Francavilla Fontana); Roberta Natalini (Torre Santa Susanna); Marco Ruggiero (San Vito dei Normanni); Domenico Tanzarella (Ostuni); Giuseppe Ventrella (Fasano); Antonella Vincenti (San Donaci).

Impegno per la Provincia: Clarita Mingolla (Latiano); Rocco Muolo (Villa Castelli); Elio Ciccarese (sindaco Torchiarolo); Marco Marra (Cellino San Marco); Marina Melgiovanni (San Pancrazio Salentino); Marco Argese (Cellino San Marco); Rosalia Fumarola (San Michele); Pasquale Luperti (Brindisi); Michele De Stradis (Oria); Antonella La Camera (Carovigno); Antonio Loparco (Cisternino); Isabella Vitale (Ceglie Messapica).

Centrodestra

"Centrodestra per la Provincia": Mario Borromeo (Brindisi); Luciano Cavaliere (San Vito dei Normanni); Laura De Mola (Fasano); Susanna Di Maggio (Torre Santa Susanna); Cosimo Elmo (Brindisi); Giacomo Ferrara (Fasano); Luana Iaia (San Vito dei Normanni); Michele Tommaso Lariccia (San Pietro Vernotico); Tiziana Martucci (Brindisi); Maria Pecere (Ostuni); Cataldo Rodio (Ceglie Messapica); Pasquale Santoro (Ceglie Messapica)

Come si vota

Il sistema elettorale prevede una suddivisione del territorio in fasce demografiche omogenee e ad ogni fascia demografica corrisponde una scheda elettorale di colore diverso.

Per la Provincia di Brindisi le fasce demografiche, con le corrispondenti schede elettorali colorate, risultano essere n. 3, così definite:

Fascia C: comuni da 5.000 a 10.000 abitanti - colore scheda grigio - Appartengono a questa fascia n. 6 Comuni, e precisamente: Villa Castelli, Erchie, San Donaci, Cellino San Marco, San Michele Salentino, Torchiarolo.

Fascia D: comuni da 10.000 a 30.000 abitanti - colore scheda rossa - Appartengono a questa fascia n. 10 Comuni, e precisamente: Mesagne, Ceglie Messapica, San Vito dei Normanni, Carovigno, Oria, Latiano, San Pietro Vernotico, Cisternino, Torre Santa Susanna, San Pancrazio Salentino.

Fascia E: comuni da 30.000 a 100.000 abitanti - colore scheda verde- Appartengono a questa fascia n. 4 Comuni, e precisamente: Brindisi, Fasano, Francavilla Fontana, Ostuni.