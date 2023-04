Verso le Amministrative 2023: gli appuntamenti elettorali dei prossimi giorni

BRINDISI - In vista delle elezioni amministrative che coinvolgeranno otto Comuni del Brindisino, riportiamo di seguito alcuni appuntamenti elettorali previsti per i prossimi giorni a Brindisi e in provincia.

Domenica 23 aprile, all'hotel Orientale di Brindisi in corso Garibaldi, saranno presentati ufficialmente alla città le candidate e i candidati consiglieri della lista del Movimenti 5 Stelle che sostengono il candidato sindaco Roberto Fusco. Appuntamento per le 17:30. Saranno presenti: Roberto Fusco (candidato alla carica di sindaco di Brindisi); Mario Furore (europarlamentare del M5S); Salvatore Giuliano (coordinatore provinciale M5S); Leonardo Donno (coordinatore regionale M5S); Maria Angela Danzì (europarlamentare M5S).

"Un programma in sintonia" è il titolo, invecem della presentazione ufficiale del candidato a sindaco Michele Iaia e della coalizione di centrodestra che lo appoggia a Francavilla Fontana. Un evento che si terrà domani, sabato 22 aprile, alle ore 17.00, presso il comitato elettorale di via Regina Elena 76. Sarà presentato inoltre il programma elettorale con i punti principali della proposta amministrativa per Francavilla. Interverranno: Michele Iaia (candidato a sindaco); Luigi Caroli (consigliere regionale - coordinatore provinciale Fratelli d'Italia); Mauro D'Attis (parlamentare e coordinatore regionale Forza Italia); Maurizio Gasparri (vice presidente del Senato - Forza Italia); Marcello Gemmato (sottosegretario di Stato alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia). Parteciperanno inoltre alcuni parlamentari locali e i candidati al Consiglio comunale delle liste di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e InsiemeperIaiaSindaco.