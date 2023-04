Verso le elezioni: accordi e alleanze, figurine e figuracce della politica locale

BRINDISI - "Les jeux sont faits, rien ne va plus", dice il croupier alla roulette quando non si possono più posizionare le fiches sul tavolo da gioco. Paragonare il gioco d'azzardo francese alla politica brindisina non è un - scusate - azzardo, tutt'altro. Stando almeno a quanto assistito negli ultimi mesi, in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio prossimi. I politici locali hanno giocato, puntato, alcuni hanno perso malamente, altri hanno vinto per il rotto della cuffia, lasciando gli addetti ai lavori spiazzati, gli elettori a volte sgomenti. Si è assistito a lotte intestine per questo o quel candidato, a posizionamenti tattici ambigui e ad alleanze apparentemente "contro natura" o, semplicemente, contro la logica. Quello che segue è un piccolo compendio che, ça va sans dire (ancora con questo francese!), non ha l'ambizione di essere esaustivo, ma che prova a riassumere movimenti e sommovimenti della recente politica locale.

Il Pd: in Giunta con Rossi, alle urne con Fusco

Nel codice penale la bigamia è un reato punito con pene fino a cinque anni di reclusione. Ma, per fortuna del Partito Democratico di Brindisi, non si applica alla politica. Perché, fino al 3 aprile scorso, il Pd aveva due "mogli": era in Giunta con Riccardo Rossi - con il quale ha governato per anni -, ma allo stesso tempo appoggiava un rivale dello stesso sindaco alle prossime elezioni amministrative. Quel giorno, il 3 aprile, si sono dimessi la vice sindaca Elena Tiziana Brigante e gli assessori Isabella Lettori e Oreste Pinto, tutti e tre del Pd. Dello stesso Pd che qualche giorno prima, insieme ai 5 Stelle, aveva ufficializzato la candidatura a sindaco di Roberto Fusco. Insomma: i Democratici amministravano con Riccardo Rossi ma appoggiavano Roberto Fusco. Lo stesso Rossi si era ritrovato estromesso a giochi fatti. In una conferenza stampa del sindaco uscente, alla presenza di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, rispettivamente leader dei Verdi e di Sinistra Italiana, si è parlato di una "operazione brutale fatta a freddo contro una città". Qualche giorno prima era stato il segretario cittadino del Pd, Francesco Cannalire, a invitare Rossi alle dimissioni. L'idillio tra Pd e Rossi non poteva finire peggio.

Fratelli (d'Italia) coltelli nel centro-destra

Centro-sinistra diviso proprio nel capoluogo, con stracci che volano: la situazione ideale per gli avversari di centro-destra, vero? Manco per niente. Il nome del candidato sindaco della coalizione è arrivato solo il 6 aprile. Praticamente, Brindisi ha il non invidiabile primato di essere l'ultimo capoluogo in ordine di tempo in cui il centro-destra è riuscito a ufficializzare il candidato sindaco. E tutto per una sfida all'O.K. Corral, principalmente tra il ministro Raffaele Fitto (Fratelli d'Italia) e il parlamentare locale Mauro D'Attis (Forza Italia). Il primo sponsorizzava il già presidente del Consiglio comunale Pietro Guadalupi, il secondo l'ex primo cittadino socialista della Brindisi degli anni Novanta e vice di Consales molti anni dopo, Giuseppe Marchionna. Com'è noto, alla fine a spuntarla è stato Marchionna, ma che fatica. Da un lato, non scendeva giù che fosse uno "straniero" - Fitto è di Maglie - a dettare legge in terra brindisina, dall'altro i dubbi vertevano sulla storia politica, di centro-sinistra, dello stesso Marchionna. Guadalupi ha fatto un passo indietro, spianando la strada all'"avversario". E salvando l'unità del centro-destra nel capoluogo adriatico, unità messa a dura prova da questo braccio di ferro. La "sfida" interna si è riproposta a Francavilla Fontana, con Adriana Balestra (Lega) e Michele Iaia (Fratelli d'Italia) a contendersi il ruolo di candidato sindaco della coalizione. Alla fine, dopo voci di un passo indietro di Balestra di fatto mai annunciato dalla stessa politica leghista, quest'ultima ha rinunciato alla candidatura, ritirandosi dalla "competizione". Il candidato di un centro-destra francavilesse senza la Lega è Michele Iaia. L'impressione è che la questione potesse essere gestita meglio, a Francavilla come a Brindisi, dove di recente il Movimento Regione Salento - tra l'altro - ha ufficializzato la candidatura di Lino Luperti.

Francavilla, Bruno e Denuzzo: c'eravamo tanto avversati

Per comprendere invece quanto accaduto a Francavilla Fontana, occorre fare un passo indietro, di cinque anni. Precisamente, al giugno 2018. Nella Città degli Imperiali è in programma il ballottaggio, sfida tra il sindaco uscente - sfiduciato nel novembre 2017 - targato Pd, Maurizio Bruno, e il candidato a capo di una serie di liste civiche, Antonello Denuzzo, fuori dagli schemi tradizionali. Al primo turno Bruno è avanti, ma alla fine il primo cittadino si chiamerà Denuzzo. I Democratici sono relegati all'opposizione, ma non demordono. La maggioranza Denuzzo intanto "ingloba" i 5 Stelle, con l'ingresso in Giunta dell'assessore pentastellato Giuseppe Ricchiuti. Corre l'anno 2021, nel frattempo il Pd conduce una serie di attacchi, anche al calor bianco, nei confronti della maggioranza Denuzzo, che dal canto suo, prosegue per la propria strada. Guerra aperta, dunque, in Consiglio comunale, per le strade della città, sui social network. Denuzzo e Bruno, che nel frattempo viene eletto in Consiglio regionale, sembrano nemici giurati. Sembrano, per l'appunto. Perché sotto traccia, all'interno del Pd, c'è chi riconosce in Denuzzo un'anima di centro-sinistra. E allora, perché non provare a trovare un accordo? Si parla di incontri, di abboccamenti, di scambi di idee. Ma l'accordo sembra naufragare. Di nuovo quel verbo, "sembrare". Già, perché alla fine, chi ha lavorato sotto traccia, ha lavorato bene: il 12 febbraio scorso il sindaco di Francavilla Fontana partecipa al congresso del Pd locale. Lì viene scattata una iconica foto: la stretta di mano, con sorrisi annessi, tra Denuzzo e Bruno. La strada è in discesa, l'accordo viene benedetto dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. E, allo stesso tempo, viene "maledetto" dalla vice sindaca Maria Passaro (Libera Francavilla) che non solo si dimette dalla carica in aperto dissenso con l'unione, ma diventa la sfidante di Denuzzo alle prossime Amministrative.

I casi Torre e Carovigno

E a proposito di unioni e alleanze, quello che è successo a Torre Santa Susanna nel centro-sinistra è quantomeno singolare, per usare un eufemismo. Viene annunciato il matrimonio, ma uno dei due supposti coniugi smentisce l'altro nel giro di 24 ore. Il "contrordine" a Torre è stato pronunciato dai Cinque Stelle, a causa di un avventato comunicato stampa diffuso proprio dal Pd. Quest'ultimo, in una nota, annunciava urbi et orbi colei che sarebbe andata a sfidare il sindaco uscente, Michele Saccomanno: l'avvocata Vita Calò, appoggiata dai Democratici e da altre liste e movimenti, tra i quali i pentastellati. I quali, presi in contropiede, hanno prodotto una rettifica, affermando "nella maniera più netta, autorevole e trasparente possibile che nessun accordo è mai stato definito con altri gruppi". Insomma, par di capire che l'ansia di opporre una sfidante a Saccomanno, nel Pd locale abbia giocato brutti scherzi. Ai Democratici non va tanto bene anche a Carovigno. Neanche il tempo di annunciare la candidatura di Luigi Bennardi a capo di un'alleanza Pd-5 Stelle, che tre compagni di partito dello stesso Bennardi - fresco di nomina a segretario del circolo locale del Pd - si dimettono dal direttivo cittadino. Ma "problemi d'identità" interni sembrano la norma a Carovigno: è quanto accade anche all'interno di Fratelli d'Italia. Il 23 marzo il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, annuncia la candidatura a sindaco in quel di Carovigno di Francesco Lotesoriere. Ma l'esponente locale di Fdi, Giuseppe De Biasi, non ci sta e dirama una nota a nome suo e di tutto il partito di Carovigno: quella di Lotesoriere sarebbe una scelta calata dall'alto, non gradita insomma. Qualche giorno dopo, lo stesso Caroli vergherà un comunicato di fuoco spiegando che lo stesso De Biasi, insieme ad altri due esponenti di Fdi, appoggerebbero un altro candidato sindaco, di area diversa, Massimo Lanzilotti.

Così è (se vi pare)

Forse è un azzardo citare il titolo della celeberrima opera teatrale di Luigi Pirandello per chiosare le vicende della politica locale. Ma, se per il drammaturgo siciliano, l'inconoscibilità del reale è un dato assodato, non può essere altrimenti anche per il povero elettore del Brindisino. Nel momento in cui ha l'impressione di afferrare e comprendere quanto succede nei vari comitati e nelle "segrete stanze", ecco che ci pensano i politici locali a sparigliare le carte e a dargli l'impressione di non averci capito niente sin dall'inizio. Il Pd e Rossi governano Brindisi a braccetto? Allora è probabile che alle elezioni saranno su fronti contrapposti. Denuzzo guida la maggioranza di Francavilla Fontana e Bruno sta all'opposizione? Allora è probabile che alle elezioni si presenteranno insieme. Il centro-destra a Brindisi ha la possibilità di smascherare le contraddizioni del centro-sinistra? Allora è probabile che non solo non lo farà, ma che si ridurrà all'ultimo per offrire un candidato alternativo, dopo un duello estenuante. Poi, a questo punto, l'elettore si arrende e non può far altro che prendere atto dell'inconoscibilità di fondo della realtà. Il - non esaustivo, lo si ripete - compendio pubblicato qui sopra è una galleria di incomprensioni, battaglie senza esclusione di colpi, intese fuori tempo massimo. Ma è soprattutto l'espressione degli attori locali. E' la politica, bellezza. E l'elettore non può farci niente. Niente. A parte ricordarsene in cabina elettorale, s'intende.