Marchionna alle prese col nodo giunta: forse sabato il primo vertice di coalizione

BRINDISI – Diciannove giorni dopo l’elezione e 16 giorni dopo la proclamazione, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, non ha ancora chiuso la quadra sulla giunta, ma la svolta potrebbe essere vicina. Nella giornata di domani (sabato 17 giugno), salvo imprevisti, dovrebbe svolgersi il primo vertice di coalizione. Finora ci sono solo stati incontri bilaterali fra i partiti e confronti fra il primo cittadino e le forze di maggioranza, ma i nodi riguardanti le deleghe e i nomi non sono mai stati affrontati in modo congiunto.

In una dichiarazione rilasciata domenica scorsa, il primo cittadino aveva riferito che l’esecutivo era in “dirittura d’arrivo” e che fra mercoledì e giovedì si sarebbe chiuso il cerchio. Di fatto questo cronoprogramma non è stato rispettato. Qualche tassello, evidentemente, non è ancora a posto negli incastri delle deleghe.

Stando alle indiscrezioni filtrate in questi giorni, gli assessori dovrebbero essere nove, fra qui quattro donne, nel rispetto delle quote rosa. A Forza Italia, che con sei consiglieri è il partito di maggioranza relativa della coalizione, dovrebbero spettare tre posti. Fratelli d’Italia, secondo partito con cinque consiglieri, con ogni probabilità esprimerà il vicesindaco (verosimilmente Massimiliano Oggiano) e un assessore. I restanti quattro assessori andranno a rappresentanti della lista Marchionna, del Pri, della Lega e della Casa dei moderati.

La giunta, insomma, avrà una chiara impronta politica. Da quanto trapela non è previsto l’inserimento di tecnici. Forza Italia entrerà nell’esecutivo quasi certamente con Gianluca Quarta e Livia Antonucci, rispettivamente il più suffragato fra tutti i candidati e la più suffragata fra le donne (quinta in assoluto). Stando ad alcuni rumors avrebbe buone chances anche Caterina Cozzolino. Il gruppo delle assessore potrebbe essere completato da Lidia Penta (Lega) e Daniela Maglie (vicina ad azione, elette fra le file di “Marchionna sindaco”). Buone possibilità di un ingresso in giunta anche per Luciano Loiacono (Casa dei moderati). Per quanto riguarda la presidenza del consiglio comunale, ci sarebbe in pole Gabriele Antonino (Pri), quarto candidato più suffragato in assoluto. E’ da vedere se i repubblicani possano esprimere anche un assessore.

I più ottimisti confidano nel fatto che domani si possano sciogliere anche i nodi più intricati riguardanti l’attribuzione delle deleghe di peso e che per l’inizio della prossima settimana si possa presentare la giunta.