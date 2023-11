Via Del Mare diventerà via Domenico Mennitti: via libera del consiglio comunale

BRINDISI – Via del Mare diventerà via Domenico Mennitti. Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal consigliere comunale Roberto Quarta (Fratelli d’Italia) per intitolare all’ex sindaco ed ex europarlamentare, deceduto nel 2014, una delle più importanti arterie della viabilità Brindisina, snodo centrale del grande progetto di riqualificazione del watefront che proprio in Mennitti ha avuto il suo artefice.

Dopo il via libera del consiglio comunale, l’intitolazione dovrà essere formalizzata con una delibera di giunta. La legge impone che debbano passare almeno 10 anni dal decesso di una persona, perché gli si possa intitolare uno spazio pubblico. Per il cambio di nome di via Del Mare si dovrebbe quindi attendere il mese di maggio 2024. Ma l’opposizione ha dato il proprio avallo a una deroga, affinché già per i primi mesi del nuovo anno si possa tributare l’importante riconoscimento a una delle più importanti figure nella storia della politica brindisina. Un’apertura è arrivata a tal proposito dal capogruppo del Pd, Francesco Cannalire, che ha preannunciato la presentazione, nelle prossime settimane, di una proposta di intitolazione all’avvocato Ennio Masiello, sindaco di Brindisi dal 1987 al 1989, della strada in via di realizzazione tra piazza Pertini e via De Simone, lungo il percorso dello shuttle di collegamento con l’aeroporto.

Nato a Termoli nel 1939 e deceduto a Brindisi nel 2014, Mennitti è stato sindaco di Brindisi dal 2004 ad agosto 2011. A lui si deve l’inaugurazione del Teatro Verdi, il trasferimento dell’Università a Brindisi, il recupero di Palazzo Granafei Nervegna, dove tra l’altro proprio in epoca Mennitti fu trasferito l’ufficio del sindaco.

"Ho chiesto al consiglio comunale di approvare un ordine del giorno - spiega Quarta - per rendere tangibile un segno di riconoscenza della città nei confronti di Domenico Mennitti: per la sua statura di politico e intellettuale, per la sua figura di giornalista e uomo di cultura, per la sua lezione umana e culturale, di meridionalista e di europeista, per la qualità della sua visione per la città di Brindisi, per il pensiero indomito e liberale, per la lungimiranza dei suoi propositi e delle sue idee. Insieme un omaggio e un monito per tutti noi a perseguire gli stessi principi di servizio, dedizione e passione per la nostra comunità: per i motivi suesposti ho proposto di intitolare una via al nostro concittadino, Mimmo Mennitti".

Il messaggio del ministro Urso

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha letto in aula un messaggio che gli è stato inviato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Lo riportiamo di seguito.

“Mimmo è stato un uomo di pensiero, un politico che vedeva nelle idee e nei progetti il sale dell’azione politica, tanto a livello locale quanto a livello nazionale ed europeo. Radicato nella sua città e nella sua regione, aveva nel contempo uno sguardo aperto e pragmatico nei confini della politica. Uomo capace di dialogo, amava le iniziative culturali e le riviste, alle quali si prodigò nelle diverse fasi del suo percorso pubblico. Penso soprattutto a “Proposta”, che divenne negli anni ’80 una palestra di classi dirigenti e intellettuali di area, ma anche al bimestrale “Ideazione”, punto di riferimento del centrodestra negli anni ’90”.

“Refrattario alla logica della marginalità o della protesta fine a se stessa, fu animatore di tesi politiche visionarie, considerando sempre come prioritaria la modernizzazione del paese, dalle politiche sociali alle riforme istituzionali, dall’innovazione tecnologica allo sviluppo industriale”.

“Nella sua Brindisi realizzò progetti in linea con la naturale vocazione marittima della città, comprendendo che la sua forza risiedeva nella proiezione mediterranea e nelle relazioni portuali. A questa strategia affiancò un’importante programmazione culturale e attività di promozione che riconquistarono a Brindisi la centralità che le apparteneva nel più ampio contesto meridionale”.

“Trovo pertanto di particolare significato che la sua città decida di dedicargli la via del Mare, ricordando le sue intuizioni di sindaco appassionato e lungimirante”.