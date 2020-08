Il vicesindaco di San Pietro Vernotico punta al consiglio regionale

SAN PIETRO VERNOTICO - Il vicesindaco di San Pietro Vernotico, Giuliana Giannone, si candida al consiglio regionale fra le file di Fratelli D’Italia. “L’onorevole Marcello Gemmato, commissario regionale del partito – si legge in una nota della Giannone, che riveste anche il ruolo di assessore con deleghe al Bilancio e ai Servizi sociali - mi ha chiesto di scendere in campo nella prossima tornata elettorale in programma il 20 e 21 settembre 2020 -insieme a tutto il centrodestra unito a supporto del candidato presidente Raffaele Fitto”.

“Felice e grata della fiducia accordatami – afferma la neo candidata - ho deciso di misurarmi con questo nuovo impegno a livello regionale con l’auspicio di poter apportare il mio fattivo contributo al partito Fratelli D’Italia e per dare le attese ed ormai indifferibili risposte ai bisogni della nostra provincia. Le problematiche di carattere regionale interessano in maniera specifica il nostro territorio da qui la convinzione di potermi rendere utile agli interessi sempre più avvertiti nella provincia di Brindisi”.