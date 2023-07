Corridoio 8, tutto pronto per il vertice: "Brindisi al centro dell'attenzione internazionale"

BRINDISI – Il ministro degli esteri Antonio Tajani e gli omologhi di Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord in arrivo a Brindisi. E’ tutto pronto per il vertice dei paesi attraversati dal Corridoio paneuropeo VIII che si svolgerà domani (giovedì 27 luglio) presso il castello Svevo di Brindisi. Si tratta di un’infrastruttura strategica tra il Mar Adriatico e il Mar Nero, concepita per rafforzare il dialogo politico e la cooperazione economica tra i Paesi della regione.

La sessione plenaria di lavori verterà prevalentemente su integrazione e cooperazione, trattando temi quali connettività, infrastrutture, crescita economica e dialogo con la società civile. Alla riunione prenderanno parte il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il ministro per l’Europa e gli affari esteri dell’Albania, Olta Xhaçka, il vice primo ministro e Ministro degli Affari Esteri della Bulgaria, Mariya Gabriel e il ministro per gli affari esteri della Macedonia del Nord Bujar Osmani.

I lavori, che si svolgeranno all’interno del Castello a partire dalle ore 11.30, saranno preceduti alle ore 11.15 dalla foto di famiglia. A conclusione dei lavori, alle 12:50 circa, è prevista una conferenza stampa congiunta dei ministri. Nel pomeriggio le autorità visiteranno anche il Centro di Servizi Logistici Globali delle Nazioni Unite e Centro di Supporto Umanitario di Brindisi.

Il deputato Mauro D’Attis (Forza Italia) rimarca l’importanza dell’evento. “Domani Brindisi – afferma D’Attis - sarà al centro dell’attenzione internazionale e delle politiche europee: come annunciato, si terrà il meeting dei Ministri degli affari esteri di Italia, Albania, Bulgaria e Macedonia del Nord. Sarà un incontro finalizzato a rafforzare il coordinamento tra i Paesi attraversati dal Corridoio Paneuropeo VIII, un'infrastruttura strategica tra il Mare Adriatico e il Mar Nero. Per la nostra città e per tutta la Puglia si tratta di un evento straordinario e strategico. Ringrazio il vicepremier e Ministro degli Esteri, l’on Antonio Tajani, per questa grande opportunità offerta a Brindisi”.