Villa Castelli, il candidato sindaco Pietro Franco presenta la sua lista

VILLA CASTELLI - Domenica 19 maggio, alle ore 21, in piazza Ostilio a Villa Castelli, si terrà la presentazione dei candidati e candidate della lista civica "Pietro Franco Sindaco" unitamente al programma elettorale. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e alla stampa.

Il candidato sindaco Pietro Franco ha dichiarato: "Con grande orgoglio vi presento la squadra di candidate e candidati della lista 'Pietro Franco Sindaco' per le prossime elezioni comunali che si svolgeranno l'8 e il 9 giugno. Un gruppo di amici, donne e uomini motivati e pronti a mettersi al servizio della nostra Villa Castelli. Sarà l'occasione, anche, per presentare il nostro programma, i punti per la rinascita della nostra città".