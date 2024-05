L'inaugurazione del comitato del sindaco uscente Giovanni Barletta

VILLA CASTELLI - Sarà inaugurato questa sera (domenica 5 maggio), alle 21, in corso Vittorio Emanuele 52, a Villa Castelli, il comitato elettorale del candidato sindaco Giovanni Barletta, per la lista "Diventerà Bellissima". Nel corso dell'inaugurazione, sarà presentata la candidatura di Giovanni Barletta.

Il sindaco uscente di Villa Castelli si ripropone per le elezioni comunali dell'8 e 9 giugno con la sua squadra e un programma "frutto dell’esperienza e del lavoro amministrativo condotto in questi anni, ma anche proiettato al futuro, con nuovi obiettivi e progetti per Villa Castelli", si legge in una nota.

La lista "Diventerà Bellissima", composta da dodici candidati consiglieri, sarà presentata domenica 12 maggio, alle 21, nella sede dello stesso comitato elettorale.